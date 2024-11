Après une victoire précieuse face à Montpellier, l'ASSE espère entamer une série du côté de Rennes. Les stéphanois affronteront le SRFC ce samedi à 17 heures. Olivier Dall'Oglio s'est présenté en conférence de presse ce jeudi. Extrait.

Olivier Dall'Oglio (Entraîneur de l'ASSE) : "Les stats ? Je me méfie énormément de certaines stats. Il y a énormément de stats. Je vous mets en garde là-dessus. Il y a plusieurs moteurs de recherche aussi dans les stats. Il y a des stats qui cherchent la même chose et qui ne me trouvent pas les mêmes résultats. Je fais très attention. Je ne dis pas que je ne les regarde pas. Mais je me fie à mon œil, à la vidéo, c'est plus fiable. Si on prend les défenseurs en termes de duel. Qu'est-ce qu'un duel gagné ? Est-ce que j'ai mis le ballon en touche ? Est-ce que j'ai touché le ballon ? Il y a beaucoup de questions derrière. Parfois, je ne suis pas trop d'accord avec les stats."

Olivier Dall'Oglio encourage Batubinsika

Olivier Dall'Oglio (Entraîneur de l'ASSE) : "Concernant Dylan (Batubinsika), il s’est remis en question sur certaines choses qu'on pouvait lui reprocher, notamment sur la concentration et sur la relance. Il a été capable de voir ses propres images et de travailler dessus. Je trouve que ça, c'est intéressant. C'est ce que je veux. Ça veut dire que les joueurs passent au-delà de leurs égos. Être capable de voir ses défauts, de les accepter et de bosser dessus, c’est une qualité. C'est ce qu'il a fait. C'est intelligent de sa part. On a vu ce matin des images de son dernier match et sur les derniers matchs il a été précieux. Il est monté d'un cran en termes de concentration. C'est un domaine où il doit progresser. Il le sait. Mais, il faut y aller crescendo. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut rectifier. Il y a vraiment un effort qui est fait de sa part et ça, c'est la première des choses qui me plaît."

L'ASSE doit monter le curseur

Olivier Dall'Oglio (Entraîneur de l'ASSE) : "Des duos indissociables au milieu ? Non, pas du tout. Ils ne sont pas indissociables. Cela étant, ça amène un plus parce que le fait qu'ils se connaissent, ils ont certains automatismes. C’est une bonne chose. Mais, ce n'était pas prévu comme ça. C'est le fait du moment."