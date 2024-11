Après une victoire précieuse face à Montpellier, l'ASSE espère entamer une série du côté de Rennes. Les stéphanois affronteront le SRFC ce samedi à 17 heures. Olivier Dall'Oglio s'est présenté en conférence de presse ce jeudi. Extrait.

Olivier Dall'Oglio (Entraîneur de l'ASSE) : "Yunis Abdelhamid ? Il a montré des bonnes choses sur le dernier match. Il est rassuré. On sait que c'est un garçon d'expérience et ça joue beaucoup aussi pour lui. Il n'a pas vécu que des bonnes choses dans sa carrière. Le passé l'aide pas mal. Il se sent beaucoup mieux par rapport à la situation. Le retrait du brassard ? C'est pour décharger le côté émotionnel et sur la prise en charge du groupe. Même si je sais qu'il va quand même influencer le groupe par sa présence et par ses paroles. J'avais besoin aussi de le voir un peu plus, se focaliser sur lui-même."

Olivier Dall'Oglio assume sa stratégie

Olivier Dall'Oglio (Entraîneur de l'ASSE) : "Face à Montpellier ? C’est un match particulier. On a vu que les deux équipes sont sous pression et il y a une fébrilité technique. On l'a vu notamment sur la première mi-temps. Même sur le plan stratégique, on ne voulait pas se livrer. On avait besoin de points. C'est ça qui était important. Quand on prend des points comme ça, on peut prendre confiance et prendre d'autres initiatives à l’avenir. C'est le but recherché.

Rennes ? Un concurrent direct ? oui et non. Oui, pour le moment. Mais ils ne sont pas à leur place. Je ne suis pas sûr qu'ils restent longtemps à ce niveau-là. C'est un club qui a des grosses ambitions. Ils veulent être européens. Ils ont mal démarré. Nous nous avons toujours les mêmes craintes. En face, les individualités sont là. C'est quand même des joueurs aguerris à la Ligue 1 et à la Coupe d’Europe. Il y a des individualités qui peuvent faire peur. Le collectif n'est pas encore rodé. Il y a eu un nouveau coach qui vient d'arriver. Il n'a fait qu'un seul match. Nous allons nous déplacer avec une grande humilité mais avec toute la détermination que l'on met depuis quelques matchs."

L'ASSE doit monter le curseur

Olivier Dall'Oglio (Entraîneur de l'ASSE) : "J'attends qu'on garde ce mental de fer. Ils vont nous attaquer de suite. Le public attend ça. Ils vont venir voir ce que fait le nouveau coach. On connaît bien que Jorge Sampaoli, avec son caractère. Il va amener cette grinta. Il faut s'y attendre, et ne pas être surpris On est prévenu. Il faudra être résistant et se servir de nos derniers matchs relativement solides pour montrer quelque chose de cohérent. Sur le plan technique, il faut qu'on monte notre niveau pour pouvoir les gêner et conserver le ballon.

Les trois points à l'extérieur ? L'ambiance de Geoffroy Guichard nous amène énormément. On sait qu'on ne peut pas non plus l'avoir à l'extérieur. On n'a pris qu'un seul point à Nantes. Pourtant, il y a un gros public aussi à Nantes. Il faut vraiment qu'on se focalise sur notre jeu. Soyons solide, c'est surtout ça qui est important. On sait qu'on n'aura pas toujours l'appui de notre Public même s’il y aura surement un peu de verdure en tribune. Il faut passer le cap par rapport à ça."