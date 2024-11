L'ASSE se déplace à Rennes ce samedi à 17 heures. Une rencontre face à un adversaire de qualité pour les stéphanois. Pour autant, le SRFC traverse une période de doute. Jorge Sampaoli s'est exprimé en conférence de presse avant de recevoir les Verts.

Jorge Sampaoli (Entraîneur du Stade Rennais) : " Nous avions des idées avant d'arriver, mais elles étaient liées avant tout à ce que nous avions vu en vidéo. Désormais, j'ai une connaissance concrète du groupe. Nous avons pu commencer vraiment à découvrir le groupe sur le plan collectif et individuel. Sur le court terme, j'espère arriver à trouver un système offensif et défensif qui sera raccord avec notre idée de jeu.

Nous avons du mal à marquer, mais nous avons aussi pris beaucoup de buts. Ce qui est important, c'est qu'on devienne solide offensivement et défensivement. Nous avons commencé à établir un diagnostic. Il faut changer l'état de forme de l'équipe, et ça passe par nos performances dans les deux surfaces. Nous allons travailler collectivement, offensivement et défensivement. À Lille, j'estime que nous avons fait un bon match défensivement. Mais sur le plan offensif, ce n'était pas convaincant. Cela est logique, le changement prend du temps. Il faut aborder tout cela avec une grande tranquillité."

L'ASSE est programmée pour jouer le maintien

Jorge Sampaoli (Entraîneur du Stade Rennais) : "En attaque, nous voulons surtout travailler la forme. Cela peut passer par le choix des joueurs, mais aussi sur le choix des profils de joueurs. Notre bloc doit se créer plus d'occasions. Lors du dernier match, nous avons cherché la meilleure solution, sans trouver la solution. Pour le moment, ce qui importe, c'est d'équilibrer l'équipe. Nous devons être stables pour aider l'équipe à avoir un meilleur rendement collectif.

Ludovic Blas est avant tout un joueur qui, depuis le côté, joue en faux pied et rentre vers l'intérieur. Je l'ai toujours vu jouer dans cette position-là. Dans cette fonction, il est très intéressant, notamment grâce à sa frappe de balle du pied gauche. Ce n'est pas un ailier de profondeur dont la principale qualité serait la vitesse, mais c'est quelqu'un qui se crée des situations de frappe grâce à ce jeu en faux pied.

Rennes n'est pas habituée à jouer dans cette zone de classement. On va affronter des équipes qui sont habituées à jouer le maintien. Elles savent jouer ce genre de match. Je demande aux joueurs qu'ils jouent avec une grande responsabilité et une grande agressivité."

Des choix forts pour Sampaoli

Jorge Sampaoli (Entraîneur du Stade Rennais) : "Nous serons dans quelques matchs si Rennes jouera le maintien. L'état de forme de l'équipe est actuellement fragile. Il faut qu'on essaye de répondre à cette situation. Je vais avant tout privilégier les joueurs qui sont agressifs, qui ont beaucoup d'énergie. Ce sont sans doute ceux-là qui vont jouer. Dans un autre contexte, je n'aurais peut-être pas fait ces choix-là. Là, il faut beaucoup d'énergie pour sauver le club. C'est pour le bien du Stade Rennais."

"Si contre Saint-Etienne, on joue de manière désordonnée, on va perdre"

Jorge Sampaoli (Entraîneur du Stade Rennais) : "Si on ne contrôle pas bien la situation défensivement, on sera en difficulté. Je prends l'exemple d'une équipe comme Manchester City. Cette équipe est très équilibrée et même si elle attaque, elle a 5 joueurs qui sont dédiés à empêcher les transitions des adversaires. Ce dont je peux vous assurer, c'est que si contre Saint-Etienne, on joue de manière désordonnée, on va perdre. La priorité est de stabiliser l'équipe. C'est uni et bien organisé qu'on va pouvoir s'en sortir."