Après une nouvelle défaite face à Lens, la 17e de la saison, l’AS Saint-Étienne (ASSE) voit son avenir en Ligue 1 s’assombrir. Un sondage mené auprès des supporters révèle une fracture : 70 % ne croient plus au maintien, tandis que 30 % conservent un espoir ténu. Retour sur cette lutte pour la survie en L1.

Les Verts ont une nouvelle fois chuté ce week-end, portant leur total de défaites à 17 en 28 journées. Avec seulement 23 points, Saint-Étienne occupe la 17e place, synonyme de relégation, à six journées de la fin. Résultat : un profond scepticisme s’est installé parmi les supporters. Selon un sondage réalisé sur Peuple-Vert.fr, 70 % des fans estiment que le maintien est désormais hors d’atteinte.

Ce désamour s’explique autant par les résultats que par le contenu des matchs. Si l'ASSE affiche par passage de belles promesses, l'incapacité à montrer un visage consistant sur 90 minutes a de quoi désespérer. Le moral des supporters semble au plus bas.

Le calendrier de l’ASSE : un espoir ténu

Saint-Étienne peut-il encore inverser la tendance ? Mathématiquement, oui. Sur le papier, les Verts ont encore des opportunités, notamment à domicile face à Brest, Lyon, Monaco et Toulouse. Mais la dynamique ne plaide pas en leur faveur. Avec un seul succès lors des cinq dernières journées, l'ASSE n’a plus vraiment le droit à l’erreur.

Face à eux, des concurrents directs comme Reims ou Le Havre n’ont pas non plus un calendrier simple. Si l’ASSE parvient à créer l’exploit notamment contre Lyon lors du derby, cela pourrait relancer la machine. Mais encore faut-il retrouver de la confiance… et de l’efficacité.

La concurrence directe : Angers, Le Havre, Reims… pas mieux ?

La lutte pour le maintien ne concerne pas que Sainté. Angers (27 pts), Le Havre (27 pts) et Reims (26 pts) sont également dans la zone rouge, et eux aussi affrontent plusieurs cadors du championnat. Marseille, Paris, Lille, Monaco… aucun de ces mal classés n’évitera un choc d’ici la 34e journée. Montpellier, bon dernier avec 15 petits points, semble condamné. Reste donc quatre équipes pour une place potentielle de barragiste. L’ASSE peut encore rêver… mais devra gagner et espérer plusieurs faux-pas de ses concurrents. Mission (presque) impossible ?