À l'issue du match nul entre l'ASSE et Brest (3-3), Eirik Horneland a livré un discours fédérateur à ses joueurs pour ce sprint final pour le maintien. Voici la retranscription tirée de l'inside du club.

Eirik Horneland (coach de l'ASSE) : "J'espère que vous croyez en vous, autant que moi je crois en vous. Parce que ce que vous avez montré quand vous mettez vraiment l'envie, c'est bien. C'est vraiment très bien. C'est du bon football. Vous avez été meilleurs qu'eux par moments. Vous avez juste à croire en vous. Maintenant la situation est ce qu'elle est...c'est un peu stressant, tout le monde va parler du classement, de ce genre de choses. Focus. Venez et chercher à performer. Quand vous êtes allés chercher les buts, j'ai vraiment aimé. Il y a quelque chose dans ce groupe, il y a vraiment quelque chose mais on doit juste le montrer du début à la fin. Vous devez croire en vous. Croyez en vous parce que moi je crois en vous et si ce n'était pas le cas, je vous le dirais !

"Pendant que vous grandissez en tant qu'hommes, vous grandissez en tant que footballeurs" (Horneland à ses joueurs après ASSE-SB29)

Mais je crois vraiment en vous parce que quand vous jouez à votre meilleur niveau, vous pouvez rivaliser avec eux. Vous l'avez montré. Ils ont fait la Ligue des champions cette année. Ne lâchez rien, venez avec le sourire. En tant que personnes, en tant qu'hommes, vous allez grandir. La vie n'est pas comme ça tous les jours, elle n'est pas rose tous les jours. Pendant que vous grandissez en tant qu'hommes, vous grandissez en tant que footballeurs. Appiah, ta une longue carrière, Yunis ta une longue carrière. C'est comme ça, il y a des hauts et des bas. Se battre dans les moments difficiles, c'est la meilleure chose à faire. Alors soyez fiers de ce que vous avez fait, d'être revenu au score. Mais on peut mieux faire, on peut mieux faire du début jusqu'à la fin."