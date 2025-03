Le Havre s’est incliné 4-2 dimanche après-midi sur la pelouse du Groupama Stadium face à l’Olympique Lyonnais. Une rencontre capitale pour la lutte pour le maintien en Ligue 1, suivie de près par l’ASSE, tant les Havrais sont des concurrents directs des Verts en cette fin de saison. Mais au coup de sifflet final, ce sont surtout les décisions arbitrales qui ont fait parler Didier Digard, furieux contre Bastien Dechepy.

Digard voit rouge… littéralement

La tension était déjà palpable durant la rencontre. Peu après le coup de sifflet final, Didier Digard n’a pas caché sa frustration. L'entraîneur havrais s’est dirigé vers l’arbitre Bastien Dechepy avant d’être retenu par son staff et par Moussa Niakhaté, dans une scène rappelant celle vécue lors du récent OL-Brest. Digard a écopé d’un carton rouge pour contestation, ce qui n’a fait qu’attiser sa colère.

En conférence de presse, l’ancien joueur niçois n’a pas mâché ses mots :

« Il y a faute sur Josué Casimir au début de l’action qui amène le corner avant le 3-2 pour l’OL, c’est très clair. Il y a aussi une faute légère sur Gautier Lloris avant le penalty lyonnais et une faute oubliée sur Junior Mwanga avant le quatrième but. Ça fait beaucoup. »

Un arbitrage contesté… mais un match perdu

Si Digard n’a pas digéré les choix de Bastien Dechepy, il n’a pas non plus apprécié le manque d’échange avec l’arbitre :

« Quand j’ai demandé des explications, il m’a répondu : "Je ne parle pas avec vous." Ça me semble léger. »

Une réaction osée quand on observe le penalty accordé au Havre. Pourtant, malgré ces critiques, Le Havre n’a pas su conserver son avance face à des Lyonnais plus réalistes, laissant filer trois points cruciaux dans la course au maintien en Ligue 1.

Les Verts aux aguets pour le maintien en Ligue 1

Cette défaite havraise, conjuguée à l’incertitude autour du match interrompu entre Montpellier et l’ASSE, qui relance un peu plus la bataille pour le maintien. Saint-Étienne pourrait dépasser les Havrais si le score du match face à Montpellier est entériné. Une chose est sûre : cette fin de saison promet d’être tendue, sur le terrain comme en dehors.