Le poste de latéral gauche est une priorité pour le board stéphanois depuis plusieurs semaines. La première priorité du mercato était Matthieu Udol de Metz, un profil apprécié par Dall’Oglio. Mais les choses ont depuis évolué au vu des positions éloignées avec le FC Metz. Deux noms étaient au coude à coude ces derniers jours : Fodé Ballo-Touré et Pierre Cornud.

Accord pour Cornud, Ballo-Touré ne viendra pas

Pierre Cornud est dans le viseur des Verts ces derniers jours. Son profil de latéral offensif, capable de distribuer des bons centres, est particulièrement apprécié. Foot Mercato expliquait aujourd’hui que l’affaire était en très bonne voie : « Selon nos informations, un accord a bien été trouvé entre l’AS Saint-Étienne et le Maccabi Haïfa pour le transfert de Pierre Cornud. Après avoir recruté Zuriko Davitashvili, Igor Miladinovic, Ben Old, Augustine Boakye et Yunis Abdelhamid, les Verts continuent de se renforcer dans l’espoir de se maintenir en Ligue 1 après avoir retrouvé l’élite après deux saisons de purgatoire dans l’antichambre du football français. »

Si Cornud devrait donc devenir le nouveau latéral gauche de l’ASSE, une autre piste vient de s’envoler. En effet, le dossier Fodé Ballo-Touré était également travaillé ces derniers temps. Mais comme révélé par nos soins hier dans le Sainté Night Club et ce matin sur Peuple Vert, un accord total n’a jamais été trouvé. Milan et Saint-Etienne s’étaient accordés sur l’indemnité de transfert, mais les conditions salariales du joueur posaient problème depuis plusieurs jours. Une tendance confirmée par Foot Mercato qui explique que « le latéral gauche international sénégalais de l’AC Milan n’a pas pu se mettre d’accord financièrement avec l’ASSE. » Ballo-Touré ne rejoindra donc pas le Forez. Le contrat en partie lié à la performance proposé par Huss Fahmy ne semblait pas convenir au joueur. En fin de semaine dernière, les différentes parties étaient pourtant optimistes pour que le deal se finalise. Cela ne sera donc pas le cas.