Si le mercato a officiellement fermé ses portes depuis vendredi dernier, plusieurs championnats peuvent encore se renforcer. C’est notamment le cas en Belgique où un élément fort de la montée pourrait poser ses valises. L’ASSE poursuit son dégraissage.

Si l’ASSE a procédé à de nombreuses signatures dans le sens des arrivées, les Verts ont rencontré davantage de difficultés pour dégraisser un effectif conséquent. Hormis les retours de prêt d’Irvin Cardona et Nathanaël Mbuku, il a fallu attendre les dernières semaines du mercato pour voir plusieurs joueurs quitter le forez.

L’ASSE a prêté quatre joueurs. Darling Bladig (Bourg en Bresse, N1), Beres Owusu (QRM (N1), Karim Cissé (Annecy, L2) et Mahmoud Bentayg (Zamalek, Egypte). On pensait le mercato refermé pour les défenseur de l’ASSE. Il n’en est rien. Kilmer Sport Ventures souhaite encore dégraisser un maximum l’effectif d’Olivier Dall’Oglio. Ce dernier pourrait bien perdre un des éléments fort de la remontée en Ligue des Verts.

En effet, selon le bien informé Sacha Tavolieri, Léo Petrot serait en passe de quitter le Forez. Le latéral natif de Veauche devrait s’engager en première division belge dans le club de Saint-Trond. L’ASSE a trouvé un accord avec le club. Ce serait également le cas entre les deux écuries.

Léo Pétrot disposait d’un salaire relativement important pour une doublure. Après le départ de Mahmoud Bentayg, Olivier Dall’Oglio pourra s’appuyer sur Pierre Cornud et Yvann Maçon pour animer le couloir gauche de la défense.

« Léo Pétrot proche de rejoindre Saint-Trond ! Des négociations sont actuellement en cours avec le latéral gauche français pour un contrat de 2 ans. Un accord a également été trouvé avec Saint-Etienne afin de conclure un accord définitif. »

🇫🇷 🟢 Léo Pétrot close to join Sint-Truiden! Talks about personal terms based on a 2 years contract are currently advanced with the French left central back. Agreement found also with Saint-Etienne in order to make a deal happen on permanent move. #mercato #ASSE… pic.twitter.com/bygBWIUYHM

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) September 2, 2024