Le mercato estival 2024 s’est terminé pour l’ASSE avec de nombreux mouvements. Les derniers instants du marché ont étés mouvementés. Deux nouvelles recrues sont arrivées au club dans les dernières heures. Le board stéphanois a également travaillé en coulisses pour dégraisser l’effectif. Plusieurs joueurs ont été invités à trouver un nouveau projet avant la fin de la période de transferts. Le prêt d’un jeune joueur vient d’être officialisé.

Karim Cissé prend la direction d’Annecy

Les Verts ont renforcé leur effectif avec 9 nouvelles recrues et ont prolongé les contrats d’Aïmen Moueffek et Mickaël Nadé. Le club s’est montré actif jusque dans les dernières heures du mercato. Pierre Ekwah et Lucas Stassin ont étés officialisés vendredi soir.

En termes de départs, plusieurs joueurs ont quitté l’ASSE cet été. Maxence Rivera a rejoint l’USL Dunkerque à l’issue de son contrat. Dylan Chambost a signé avec le champion de MLS, le Columbus Crew en début de mercato. Les prêts d’Irvin Cardona et Nathanël Mbuku ont pris fin en juin, tandis que Darling Bladi a été prêté à Bourg-en-Bresse. Mahmoud Bentayg est parti pour Zamalek, dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat. Beres Owusu va également être prêté. Le défenseur formé à l’ASSE, prend la direction de QRM en National. Aujourd’hui, le club a officialisé le prêt de Karim Cissé à Annecy. Le jeune guinéen retrouvera la Ligue 2, où il a été lancé en pro la saison passée. En effet, Laurent Batlles l’avait utilisé lors du début de la saison passée

Le communiqué de l’ASSE

« L’AS Saint-Étienne et le FC Annecy ont conclu un accord pour le prêt d’une saison du milieu offensif Karim Cissé (19 ans).

Stéphanois depuis 2020 et professionnel depuis l’été 2023, Karim Cissé, également international guinéen, évoluera cette saison avec le club haut-savoyard, pensionnaire de Ligue 2 BKT. Il retrouvera par la même occasion l’anti-chambre de l’élite, où il compte déjà huit apparitions avec l’ASSE.

Le club lui souhaite pleine réussite pour cet exercice ! »