Alors que l’ASSE lutte pour son maintien en Ligue 1, le mercato hivernal pourrait s’avérer déterminant pour la suite de la saison. Malgré plusieurs semaines d’ouverture, les Verts n’ont enregistré que deux renforts avec les arrivées d’Irvin Cardona en attaque et de Maxime Bernauer en défense. Mais alors que Saint-Étienne cherche encore à se renforcer, le club pourrait devoir gérer un dossier brûlant dans les dernières heures du marché des transferts : Mathis Amougou attise les convoitises et un grand club anglais est prêt à passer à l’action.

Un mercato en suspens

Seizième de Ligue 1 et barragiste, l’ASSE montre des signes encourageants sous la direction d’Eirik Horneland. L’équipe a affiché un visage séduisant ces dernières semaines. Cependant, pour sécuriser son maintien, le club stéphanois espère encore enregistrer des arrivées dans plusieurs secteurs. Dans ce contexte, une offre importante pour Mathis Amougou pourrait changer la donne et influencer la fin du mercato des Verts.

Mathis Amougou, un talent courtisé

Formé à l’ASSE et prolongé en 2023, Mathis Amougou incarne la réussite du centre de formation stéphanois. S’il n’avait que peu de temps de jeu en Ligue 2, le milieu de terrain de 19 ans a su s’imposer cette saison. Sa progression et son potentiel ne passent pas inaperçus, et plusieurs clubs européens suivent attentivement son évolution.

Selon RMC Sport, Chelsea, via son groupe propriétaire BlueCo, serait prêt à investir près de 15 millions d’euros pour s’attacher les services du jeune international U20. Les Londoniens pourraient l’intégrer directement à leur effectif ou l’envoyer en prêt à Strasbourg, club également détenu par BlueCo. E en croire les dernières informations de l'Equipe, les négociations entre l’ASSE et le club anglais se poursuivent, et un dénouement pourrait intervenir avant la fermeture du mercato.

Outre Chelsea, le Borussia Mönchengladbach et le Bayer Leverkusen s’étaient également renseignés ces dernières semaines, confirmant l’intérêt grandissant pour Amougou. Malgré les discussions avancées avec Chelsea, aucun accord n’a encore été trouvé à l’heure actuelle.

L’ASSE face à une décision cruciale

Vendre Mathis Amougou dès cet hiver permettrait aux dirigeants stéphanois de remplir les caisses et potentiellement réinvestir dans des renforts immédiats pour assurer le maintien. Cependant, se séparer d’un jeune joueur en pleine progression, capable d’apporter une vraie valeur ajoutée sur le terrain dans les mois à venir, pourrait aussi être un risque. Les dirigeants de l'ASSE ne comptaient pas vendre Mathis Amougou cet hiver. Seule une offre conséquente pourrait faire changer d'avis l'ASSE qui comptait montrer qu'elle a les moyens d'être inflexible.

À quelques heures de la clôture du mercato, l’ASSE va devoir trancher. Inflexible ne veut pas dire déraisonnable selon l'offre proposée par Chelsea... Affaire à suivre…