L’ASSE entre dans les dernières heures du mercato avec une volonté claire : renforcer son effectif pour assurer son maintien en Ligue 1. Parmi les priorités du club stéphanois, le milieu de terrain, où les Verts manquent de profondeur et d’impact. Après avoir étudié plusieurs pistes, les dirigeants seraient en discussions avancées pour attirer Ayman Kari, jeune talent du Paris Saint-Germain.

Ayman Kari, une opportunité pour l’ASSE ?

À seulement 20 ans, Ayman Kari est considéré comme l’un des grands espoirs du PSG. Formé dans la capitale, ce milieu de terrain polyvalent s’est illustré en Youth League et avec les équipes de jeunes du club parisien. Prêté à Lorient la saison dernière, il a pu découvrir la Ligue 1, mais n’a pas eu le temps de jeu escompté pour pleinement s’épanouir.

En quête de plus de responsabilités et de continuité, Kari souhaite trouver un projet où il pourra gagner en expérience et en temps de jeu. L’ASSE, qui a déjà montré sa capacité à relancer des jeunes talents, pourrait être une destination idéale pour le joueur.

L’ASSE en négociations avancées

Selon les informations exclusives du 10 Sport, les négociations entre l’ASSE et le PSG sont entrées dans leur phase finale. Les Verts ont bon espoir de finaliser l’opération avant la clôture du mercato. Toutefois, un club étranger, dont l’identité n’a pas filtré, reste en embuscade et pourrait compliquer le dossier.

Si l’ASSE parvient à boucler ce transfert, Ayman Kari viendrait renforcer un secteur de jeu en manque de créativité et de percussion. Son profil technique, sa capacité à se projeter vers l’avant et son intelligence de jeu en font une recrue potentiellement précieuse pour Eirik Horneland, qui cherche encore la meilleure formule pour stabiliser son milieu de terrain. De quoi signifier le départ de Mathis Amougou ?

Un dernier sprint décisif

À quelques heures de la fermeture du marché des transferts, l’ASSE joue gros. Avec une lutte pour le maintien plus intense que jamais, chaque renfort compte, et l’arrivée d’Ayman Kari pourrait apporter un plus dans l’entrejeu. Affaire à suivre…