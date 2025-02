Alors que l’ASSE cherchait à se renforcer cet hiver, le club stéphanois a également tenté de dégraisser un effectif jugé trop large. Plusieurs joueurs ne faisaient plus partie des plans d’Eirik Horneland, et parmi eux, Mathieu Cafaro s’apprêterait à quitter le Forez. Selon le journaliste Benjamin Monier, l’ailier de 27 ans devrait s’engager avec le Stade Malherbe de Caen ce lundi, avant la clôture du mercato.

Une histoire entre espoirs et regrets à l'ASSE

Arrivé à Saint-Étienne à l’été 2022, lors de la descente en Ligue 2, Mathieu Cafaro était porteur de grandes promesses. Son expérience et sa qualité technique devaient en faire un élément clé du projet de remontée immédiate. S’il a parfois su illuminer le jeu des Verts par des gestes de grande classe, son passage dans le Forez restera marqué par une certaine irrégularité.

Néanmoins, il aura contribué à la remontée du club en Ligue 1 la saison dernière, inscrivant des buts importants et délivrant quelques passes décisives. Attachant et apprécié dans le vestiaire, Cafaro a toujours affiché une belle complicité avec ses coéquipiers. Mais depuis le retour dans l’élite, la situation a changé.

Un temps de jeu en chute libre

Avec l’arrivée d’Eirik Horneland sur le banc stéphanois début janvier, la donne s’est encore compliquée pour l’ancien rémois. Déjà en manque de temps de jeu sous Olivier Dall’Oglio, il a complètement disparu des plans du technicien norvégien. Son manque d’investissement et une implication jugée insuffisante à l’entraînement ont précipité son éviction du groupe. À six mois de la fin de son contrat, il semblait inéluctable qu’un départ intervienne dès cet hiver.

Direction Caen pour un dernier défi ?

Les discussions entre l’ASSE et le Stade Malherbe de Caen étaient en cours depuis plusieurs semaines, et les choses semblent s’être accélérées dans les dernières heures du mercato. Le club normand, lanterne rouge de Ligue 2, est en grande difficulté et cherche à renforcer son secteur offensif pour sauver sa saison. Si l’accord est confirmé avant 23h, Mathieu Cafaro viendra rejoindre Grandsir et Gaudin, récemment recrutés par le SMC.

Reste à connaître les modalités du transfert. Benjamin Monier évoque une indemnité de 2 millions d’euros pour l’ASSE, une somme qui semble élevée pour un joueur en fin de contrat dans six mois. Toutefois, l’urgence de la situation pourrait pousser Caen à faire un effort financier.

Le départ de Cafaro, bien que logique, marque la fin d’un chapitre pour Saint-Étienne. L’ailier aura laissé une trace contrastée dans le Forez, oscillant entre éclairs de génie et irrégularité. À lui désormais de se relancer sous de nouvelles couleurs.