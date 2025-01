Le mercato entre dans le sprint final. Du côté de l'ASSE, cette semaine a commencé avec le retour d'Irvin Cardona. Comme souvent lors de ces fenêtres de transfert, les clubs se montrent particulièrement actifs en fin de période lorsque les négociations sont plus enclines à aller à leur terme. Plusieurs départs sont espérés en prêt ou en transfert (Aiki, Monconduit, Briançon…).

Ayman Aiki, jeune talent prometteur, a rejoint l’AS Saint-Étienne en provenance de Joinville, où il a rapidement marqué les esprits. Auteur de deux saisons de qualité avec les équipes U17 et U19, il s’est illustré par sa régularité et son efficacité. Lors de sa seconde saison avec les U19 Nationaux, il inscrit 11 buts, confirmant son potentiel. Surclassé grâce à ses performances, il signe son premier contrat professionnel avant de représenter la France à l’Euro U17, une étape importante dans sa progression.

La Ligue 2 à 17 ans avec l'ASSE !

La saison suivante, sous les ordres de Laurent Batlles, Aiki découvre la Ligue 2 avec les Verts. Il fait une entrée remarquée en inscrivant un but lors de son premier match contre Dijon, un moment marquant pour ce jeune attaquant. Cependant, après un début prometteur, il connaît une période plus difficile, le conduisant à jouer davantage avec l’équipe réserve. Malgré cette phase, l’ASSE lui renouvelle sa confiance en prolongeant son contrat jusqu’en 2026, preuve de l’estime que le club lui porte.

Pour la saison 2024-2025, sous la direction de l’entraîneur Olivier Dall’Oglio, Aiki fait enfin ses débuts en Ligue 1. Ces premières minutes au plus haut niveau témoignent de sa progression continue et de son potentiel à s’imposer durablement parmi l’élite. Sa détermination et son talent laissent entrevoir un bel avenir pour ce jeune joueur formé à l’ASSE.

Aiki vers un prêt

Selon les informations de Foot Mercato, Ayman Aiki devrait s'envoler du côté de Beerschot VA. Nous vous évoquions, hier, l'intérêt prononcé d'un club belge pour le joueur. Il s'agissait bien de Beerschot qui lutte pour le maintien.

Pour autant, de notre côté, on nous informe que rien n'est acté pour l'heure. La priorité du joueur irait même plutôt vers un autre club. L'ASSE souhaite voir son jeune joueur partir prendre du temps de jeu dans le cadre d'un prêt. Reste à définir qui sera l'heureux élu.