La semaine s’annonce agitée au Centre sportif Robert-Herbin. Plusieurs recrues sont attendues afin de renforcer un effectif qui a montré certaines limites face au Havre, samedi dernier. Dans le sens des départs, l’ASSE espère avancer au maximum sur le dégraissage avec plusieurs mouvements.

L’ASSE veut encore 2 voire 3 joueurs

La première priorité cette semaine va être de boucler la venue d’un milieu de terrain défensif. Aux dernières nouvelles, Mamady Diambou, Salis Abdul Samed et un autre joueur étaient en balance. En ce qui concerne le milieu de terrain lensois, il n’était pas une priorité pour le board stéphanois ces derniers jours. Les choses ont cependant bougé hier. En début d’après-midi, Brest était très confiant afin de recruter le milieu de terrain ghanéen en prêt. Mais l’ASSE a entamé des discussions avec le RC Lens, et celles-ci se sont intensifiées en fin d’après-midi. Nantes et des clubs à l’étranger sont aussi sur le coup. A l’heure où nous écrivons ces lignes, le dossier Abdul Samed reste donc ouvert. Pour autant, les Verts travaillent sur plusieurs pistes simultanément et ce dossier pourrait connaître de nouveaux rebondissements.

Le site Pucela Fichajes évoque de son côté un intérêt de Saint-Etienne pour le milieu de Valladolid, Stanko Juric (ainsi que pour son coéquipier Stipe Biuk, qui joue lui ailier).

Au sujet de Jakub Piotrowski (milieu du Ludogorets Razgrad), qui dispose d’un profil différent, son prix serait élevé. Les médias locaux parlent d’une indemnité de transfert de 7 millions d’euros minimum. Reste à savoir si l’ASSE serait prête à mettre cette somme mais aussi si ce dossier est réellement en haut de la pile.

Autre priorité en cette fin de mercato : le recrutement d’un attaquant. Piste révélée par La Mise Au Vert et confirmée par l’Equipe, Mohamed Bamba (FC Lorient) est bien le plan A. Le buteur de 22 ans est cependant pisté par Toulouse et Getafe et les Merlus espèrent en tirer une grosse somme. A suivre… D’autres dossiers sont aussi menés en sous-marin. Et beaucoup de noms sont également proposés. C’est par exemple le cas de Mohamed Bayo, qui pourrait quitter Lille en prêt.

Comme évoqué par différents médias, un milieu offensif (polyvalent ?) est aussi envisagé. L’ASSE a en effet un accord avec Clermont pour Muhammed Cham. Le joueur veut cependant rejoindre Trabzonspor et est sur place depuis plusieurs jours pour forcer un transfert, alors que les Clermontois ne se sont pas mis d’accord avec le club turc. Une situation lunaire. Au point de pousser les Verts à mettre de côté cette piste ? Réponse prochainement.

Des départs espérés

Dans le sens des départs, Mahmoud Bentayg va s’envoler aujourd’hui pour Zamalek (Egypte), selon Foot Mercato. Comme dit hier dans le Sainté Night Club et confirmé par FM, un accord total entre les différentes parties n’a pour le moment pas été trouvé. Les discussions vont cependant se poursuivre et elles portent sur un prêt (probablement avec option d’achat). Le OK du joueur est aussi attendu. A suivre…

Plusieurs joueurs sont aussi sur la liste des transferts à J-4 de la clôture du marché. Thomas Monconduit est par exemple poussé vers la sortie. Disposant d’un contrat juteux, il a jusqu’à maintenant refusé toutes les approches (Ligue 2 notamment) de clubs venus aux renseignements. Reste à savoir s’il acceptera de partir, à un an de la fin de son contrat.

Capitaine et véritable leader la saison dernière, Briançon est aussi sur le marché. Il a des intérêts en Ligue 2 et sa situation pourrait évoluer dans les prochains jours. Autre dossier qui risque de faire parler, celui de Benjamin Bouchouari. Le club avait convenu à son retour des Jeux Olympiques qu’il ne serait pas convoqué tant que le mercato était ouvert. Il a des touches, en Italie et en Espagne notamment.

Enfin, un ou deux prêts de jeunes joueurs sont envisagés et la situation de Louis Mouton est suivie par plusieurs clubs (Ligue 2 par exemple).