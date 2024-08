L’ASSE est l’un des clubs de football français les plus populaires. Cela ne surprend personne, mais partout en France, on retrouve de nombreux supporters des Verts. En nombre, ces derniers n’hésitent pas à s’exprimer sur les réseaux sociaux pour partager leur avis ou débattre avec les autres. Ces derniers jours, le club se félicite d’avoir franchi un palier très important.

Un nombre d’abonnés croissant pour l’ASSE

Avec la remontée en Ligue 1, l’engouement autour de l’AS Saint-Étienne est encore plus important. D’ailleurs, il y a quelques jours, le club a communiqué sur son nombre d’abonnés pour la saison 2024-2025. À l’heure actuelle, l’ASSE compte plus de 19 500 abonnés, battant ainsi le record de la saison 2014-2015. À cette époque, le club comptait un peu plus de 18 010 abonnés. Les deux kops sont désormais complets, mais il y a une vraie possibilité d’atteindre la barre symbolique des 20 000 abonnés.

Une communication qui s’améliore

L’ASSE travaille désormais avec une agence de production. En collaboration avec la cellule de communication du club, de nouvelles vidéos, notamment pour la présentation des joueurs, sont régulièrement publiées. Cette communication s’appuie sur des vidéos assez courtes tournées dans des lieux emblématiques aux alentours de Saint-Étienne.

Cet ensemble de vidéos est un bon moyen de fidéliser les supporters, qui n’hésitent pas à donner leur avis. Les retours sont extrêmement positifs et nombreux sont ceux qui attendent déjà la prochaine vidéo, synonyme de nouvelles recrues.

Les réseaux sociaux connaissent un vrai succès

Ces vidéos sont largement diffusées sur les réseaux sociaux du club : Facebook, Instagram, Twitter (X), Linkedin… Le 11 juillet dernier, le club a annoncé avoir 2 538 966 followers sur l’ensemble de ses réseaux sociaux, soit une hausse de 8 % en une année.

Aujourd’hui, l’ASSE se félicite d’avoir franchi un nouveau palier : Facebook est son réseau social le plus attractif. En effet, la barre du million d’abonnés vient d’être franchie par le club, ce qui en fait le 6e club français à atteindre ce chiffre.

Prochaine étape sur Twitter (X) ? Au moment où nous écrivons ces lignes, le club compte plus de 922 000 abonnés sur cette plateforme.