Le mercato hivernal a officiellement débuté le 1ᵉʳ janvier, mais jusqu’à présent, l’ASSE n’a accueilli qu’un seul renfort : le retour d’Irvin Cardona. Alors que la seconde partie de saison est déjà bien engagée, l’objectif principal du club reste inchangé : assurer son maintien en championnat. Dans ce contexte, les derniers jours de cette période de transferts s’annoncent cruciaux, et l’ASSE pourrait encore chercher à renforcer son effectif pour aborder cette phase décisive avec plus de sérénité et de compétitivité.

C'est une information qui est sortie dans un premier temps dans la presse croate. Maxime Bernauer est sur le départ du Dinamo Zagreb. L'ASSE a la recherche de renforts dans le secteur défensif a coché le nom du joueur. En effet, les discussions ont avancé rapidement, et le joueur prend la direction du Forez.

En effet, selon les informations de l'Équipe : "L'ASSE et le Dinamo Zagreb ont trouvé ce vendredi un accord pour le prêt avec option d'achat du défenseur français Maxime Bernauer. À Zagreb depuis 2023, le défenseur central va être prêté à Saint-Etienne, avec une option d'achat estimé à 3 M€. "

C'est bon pour Maxime Bernauer à Saint-Etienne. Prêt avec option d'achat à 3M€ #Mercato https://t.co/BAWVAFk5j2 — Loïc Tanzi (@Tanziloic) January 31, 2025

Non qualifié pour LOSC-ASSE !

Bien que le joueur arrive avant le match contre Lille, il ne sera pas qualifié pour celui-ci. En effet, un délai de 48h est souvent demandé afin de réaliser les démarches administratives permettant la mutation du joueur d'un club à un autre. Ces formalités ne peuvent être accélérées. Ainsi, le français rejoindra le Forez et devrait être officialisé par le club dans le week-end. Une seconde recrue après Irvin Cardona. Le mercato ne devrait pas s'arrêter là dans le sens des arrivées puisque au moins un joueur supplémentaire est espéré par la direction stéphanoise.