L'ASSE reçoit l'OM ce dimanche. Avant ce choc historique de Ligue 1, Ulisses Garcia s'est exprimé en conférence de presse ce vendredi.

Ulisses Garcia (Latéral de l'OM) : "À l'abri d'une décompression ? Non. Mais en tout cas, j'espère qu'on a appris des erreurs qu'on a pu faire. Je ressens dans la semaine qu'on est très concentrés. Et puis, on sait à quoi les matchs se jouent. On veut vraiment tout donner et ne pas faire les mêmes erreurs qu'on a pu faire contre Strasbourg."

Garcia revient de loin

Ulisses Garcia (Latéral de l'OM) : "Dans la vie, quand on a des difficultés, on veut toujours en ressortir plus fort. C'est ce qui est arrivé. C'était dur. Mais, j'ai pu apprendre et être dur avec moi-même dans l'exigence. Il y a une sorte d'esprit de revanche. Je peux être fort. C'est sûr que ça t'aide aussi de manière positive. Je suis défenseur, mais c'est vrai que ça me plaît bien de pouvoir contre-attaquer, de pouvoir aussi être à l'offensif. J'espère pouvoir attribuer encore plus de passes décisives et être offensivement encore plus actif."

L'OM se gère

Ulisses Garcia (Latéral de l'OM) : "Le coach a son style de jeu. Il veut qu'on joue ce style et qu'on ait le courage de le jouer, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. C'est à nous d'avoir du courage de pouvoir jouer comme le coach le demande à l'extérieur et à la maison.

Le staff, le coach, le staff médical font très attention à la manière dont on gère la semaine. Ils font aussi attention qu'il n'y ait pas de surcharge pour les joueurs qui ont beaucoup joué ces derniers temps. En début de semaine, on fait des entraînements plus intensifs. Je pense qu'aujourd'hui, c'était plus une gestion par rapport aux deux derniers matchs, par rapport aux joueurs qui ont beaucoup joué et aussi comment ils se sentaient."