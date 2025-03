Prêté par Sunderland avec option d’achat, Pierre Ekwah s’est rapidement imposé comme un élément clé du milieu stéphanois. Ses performances et son volume de jeu impressionnent en Ligue 1.

Arrivé dans les ultimes heures du mercato estival, Pierre Ekwah n’a pas tardé à faire sa place dans le onze d’Eirik Horneland. Officiellement prêté par Sunderland le 30 août 2024, le milieu de terrain avait immédiatement affiché ses ambitions : « Je suis fier de rejoindre l'ASSE, un très grand club historique, qui vient tout juste de remonter dans l'élite avec l'objectif d'y rester. » Un message clair, accompagné d'une promesse de travail et d'engagement. Et le joueur formé à Nantes puis passé par Chelsea n’a pas déçu.

Depuis ses premiers pas sous le maillot Vert, Ekwah s’est imposé comme un titulaire indiscutable, manquant seulement deux rencontres face à Nantes et Nice. Sa régularité et son impact dans l’entrejeu en font un maillon essentiel du dispositif stéphanois.

Pierre Ekwah, une activité remarquée en Ligue 1

Les statistiques ne mentent pas. Le site officiel de la Ligue 1 McDonald's vient d’ailleurs de mettre en lumière un chiffre révélateur : Pierre Ekwah est le 8ᵉ joueur du championnat à parcourir le plus de kilomètres par match, avec une moyenne impressionnante de 10,56 km par rencontre.

Cette capacité à enchaîner les efforts illustre parfaitement le style de jeu voulu par les dirigeants de l’ASSE et le coach Horneland, fait de pressing, d’intensité et de transitions rapides. Face à Montpellier comme lors des précédentes journées, ses qualités techniques et athlétiques permettent à l’équipe de trouver un équilibre précieux entre récupération et projection.

L'option d'achat, prochaine étape décisive pour l’ASSE

Le contrat est clair : en juin, les Verts auront la possibilité de lever l'option d'achat incluse dans le prêt d’Ekwah. Un choix qui pourrait s’avérer stratégique, alors que la fin de saison s’annonce déterminante tant sportivement que financièrement.

Si l’avenir immédiat dépendra évidemment du maintien et des ambitions estivales, il ne fait aucun doute que la progression du jeune milieu est scrutée de près par les dirigeants stéphanois. Sa montée en puissance et son profil taillé pour le projet du club laissent entrevoir une issue favorable.

Dans tous les cas, la balle est dans le camp de l’ASSE. Et Pierre Ekwah continue, match après match, à apporter des arguments solides pour que le club fasse le choix de la continuité.

Source : Ligue 1