Avec une saison en dents de scie, l’ASSE doit impérativement prendre des points face à l'OM ce dimanche à Geoffroy-Guichard. Après une déroute humiliante à Rennes, l’équipe se doit de rebondir devant un public qui attend des réponses. Olivier Dall’Oglio, toujours sous pression, va devoir composer avec un effectif décimé.

Gautier Larsonneur : un match décisif pour sa crédibilité

Gautier Larsonneur, bien que sous surveillance après son carton jaune à Rennes, devrait bien être titulaire dans les buts, comme depuis le début de la saison. Cependant, sa prestation face à l'OM sera cruciale pour sa crédibilité. Depuis août, le portier breton a déçu, et n'est plus l'atout qu’il était. Un match de gala dans lequel il devra faire preuve de concentration et de solidité, afin de reconquérir la confiance de ses coéquipiers et des supporters.

Défense : un puzzle difficile à résoudre pour l'ASSE

En défense, Dall’Oglio continue de jongler avec ses options. Yvann Maçon, blessé, ne reviendra pas avant fin janvier, obligeant Dennis Appiah à occuper le couloir droit, malgré des performances mitigées jusque-là. Dans l'axe, Dylan Batubinsika sera aligné. Bien qu'épargné par les critiques, son adaptation à la Ligue 1 reste difficile, avec des erreurs fatales qui pénalisent l’équipe. Un match face à l'OM pourrait être l'occasion pour lui de se racheter.

ASSE : L'intérogation Mickaël Nadé

Mickaël Nadé, qui se remettait d'une blessure au genou survenue lors du derby, fera-t-il son retour ce week-end ? C'est la grande question de la semaine. Sa rééducation avance bien, il a repris la course la semaine dernière. Il n'apparait pas sur les photos de l'entrainement collectif en ce début de semaines. Plusieurs tests seront effectués d’ici dimanche. Si ces derniers sont positifs, il pourrait débuter la rencontre, remplaçant Yunis Abdelhamid, qui peine à retrouver son meilleur niveau. Le défenseur marocain reste en délicatesse après un match plus que convenable face à Montpellier. Il reste loin de la forme qu’il avait à Reims.

En défense gauche, Léo Pétrot a pris une nette avance sur Pierre Cornud ces dernières semaines et devrait entamer la rencontre face à l’OM.

Des dilemmes tactiques en l'absence de plusieurs joueurs

Dans l’entrejeu, tout le monde semble disponible. La question qui se pose est de savoir si Dall’Oglio reconduira le trio Ekwah-Mouton-Bouchouari, qui a montré quelques signes de cohésion, ou s’il optera pour un changement dans sa composition.

En attaque, la situation est plus complexe. Augustine Boakye et Mathieu Cafaro sont suspendus, tandis que Ben Old est blessé pour plusieurs mois. Dall’Oglio se retrouve donc avec un dilemme pour le couloir droit. Plusieurs options s’offrent à lui : Pierre Cornud pourrait être repositionné dans un rôle plus offensif, Zuriko Davitashvili pourrait alors glisser à droite, ou bien Lucas Stassin pourrait occuper cette position. Ibrahima Wadji pourrait également être titularisé à ce poste pour apporter vitesse et profondeur. Une autre possibilité serait de relancer Ayman Aiki, auteur de belles prestations avec la réserve. Peu probable en l'état. Des options restreintes et un choix tactique qui sera déterminant.

Un choc face à l’OM, bien relancé après sa victoire contre Monaco

Quoi qu’il en soit, Olivier Dall’Oglio et ses hommes auront fort à faire face à une équipe de l'OM qui, après une victoire non sans réussite contre l’AS Monaco, arrive en grande forme. Ce match pourrait être un tournant pour l'ASSE, qui doit impérativement réagir pour espérer ne pas s'enliser dans une spirale négative.