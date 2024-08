C’était la surprise de la journée. Qui sera l’attaquant, le buteur recruté par l’ASSE. Les rumeurs fusent depuis plusieurs semaines mais aucun dossier n’a abouti jusque-là. C’est finalement le dossier de Lucas Stassin qui devrait aller au bout. Ce jeune attaquant international espoir belge est en passe de devenir le nouveau buteur stéphanois.

Lucas Stassin, plutôt que Mohamed Bamba à l’ASSE ?

Alors que la piste Mohamed Bamba était jugée comme prioritaire, le club a travaillé en sous-marin pour s’offrir les services d’une piste non sorti dans la presse. Il s’agit de celle de Lucas Stassin, un jeune joueur (19 ans) à fort potentiel.

L’attaquant de Westerlo, Lucas Stassin est proche de s’engager avec l’ASSE. Selon les informations de Sacha Tavolieri, le joueur se prépare à prendre un jet privé à 14h00 cet après-midi pour boucler son arrivée dans le temps. Une fois dans le Forez, il passera la traditionnelle visite médicale et les deux parties finaliseront les derniers détails autour de la durée du contrat et des modalités et clauses de celui-ci.

Un transfert record à venir ?

Toujours selon les informations du journaliste belge : « Un accord a été trouvé à hauteur d’un peu moins de 10M€ (bonus compris) entre #Westerlo & l’#ASSE ! Le club belge avait déjà refusé une offre de 7M€ + bonus hier mais Sainté a surenchéri. »

Ainsi, c’est donc le plus grand transfert de l’histoire de l’ASSE qui est en train de se réaliser. Alors que la venue de Loïs Diony avait avoisiné les mêmes sommes. Néanmoins, au regard des performances de l’angevin sous le maillot étoilé, les bonus négociés n’ont probablement pas dû être obtenus par le DFCO à l’époque. L’attaquant belge arrive donc avec le poids d’un transfert élevé qui lui offre un standing. Inconnu de la majorité des supporters stéphanois, Lucas Stassin suscitera forcément beaucoup d’attente.

L’ASSE tient un joueur qui dispose d’un très fort potentiel. Il sera encore brut et à développer mais il pourrait offrir des garanties intéressantes à moyen terme !

Qui es-tu Lucas Stassin ?