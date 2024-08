Après un début de mercato chargé pour l’ASSE qui a enregistré 4 recrues en 10 jours. L’euphorie est un peu retombée. La semaine dernière, la rumeur Sébastian Nanasi prenait de l’ampleur, sans véritable avancée depuis. Le club du forez doit encore recruter à plusieurs postes pour être prêts pour la Ligue 1. Foot Mercato nous apprend ce soir que l’ASSE est sur un ancien Vainqueur de la Coupe de France.

Un mercato qui patine

Yunis Abdelhamid, Ben Old, Zuriko Davitashvili et Augustine Boakye sont les 4 recrues de l’ASSE pour l’instant. Les Verts ont également enregistré les prolongations d’Aïmen Moueffek et Mickaël Nadé. Mais depuis c’est le calme plat. Le club cherche pourtant à se renforcer au poste d’avant centre, Myron Boadu est notamment envisagé. Le milieu suédois, Sébastian Nanasi est également parmi les joueurs ciblés par le board de l’ASSE. Aucune avancée significative n’est à signaler depuis la parution de cette rumeur. Autre dossier crispant, celui de Matthieu Udol, bloqué par le FC Metz depuis plusieurs semaines. A 15 jours de la reprise de la Ligue 1, le board doit s’activer pour boucler certains transferts.

Un vainqueur de la coupe de France dans le viseur

Foot Mercato nous apprend ce soir que Samuel Moutoussamy est dans les petits papiers du club stéphanois. Vainqueur de la Coupe de France en 2022, le milieu est libre de tout contrat depuis son départ de Nantes cet été. L’ASSE n’est pas seule sur ce dossier. L’international congolais a été approché par plusieurs clubs turcs comme Antalyaspor, Bodrum ou encore Sivasspor. Le joueur intéresse également le Panathinaikos, ou encore en Arabie saoudite. L’ancien Nantais préférerait rester sur le continent européen.

Qui est tu Samuel Moutoussamy ?