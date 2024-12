Seizième et barragiste de Ligue 1 à la trêve, l’AS Saint-Étienne vit une saison très compliquée. Avec un bilan de 10 défaites, un nul et seulement 4 victoires en championnat, les Verts comptent 13 points au compteur et devront impérativement redresser la barre en 2025 pour espérer se maintenir parmi l’élite. Un nouveau mercato décisif pour l'ASSE.

Les dirigeants stéphanois n’entendent pas rester passifs face à cette situation. Plusieurs changements importants sont attendus, à commencer par le staff technique. Olivier Dall’Oglio et Grégory Pérès seront remplacés respectivement par Eirik Horneland et Hassan El-Fakiri. Ce duo scandinave aura pour mission de redonner un nouvel élan à une équipe en perte de confiance.

Des renforts au Mercato pour l'ASSE

Côté effectif, des ajustements significatifs sont également prévus dans les semaines à venir. L’objectif est de recruter au moins trois joueurs pour renforcer l’équipe dans des secteurs clés. Selon L’Équipe, les Verts cherchent activement un nouvel attaquant, priorité absolue pour dynamiser un secteur offensif en difficulté.

En défense, l’ASSE envisage également de recruter un défenseur central. Plusieurs profils évoluant en Ligue 2 seraient ciblés pour apporter de la solidité à une arrière-garde trop souvent mise en difficulté cette saison.

Enfin, le milieu de terrain, régulièrement bousculé sur le plan physique, pourrait aussi être renforcé. Les dirigeants souhaitent ajouter de l’impact et de l’expérience à l’entrejeu.

Santamaria dans les petits papiers

Dans cette optique, Baptiste Santamaria, joueur du Stade Rennais, figure parmi les pistes stéphanoises. Ancien cadre d’Angers SCO et passé par la Bundesliga avec Fribourg, Santamaria est un milieu défensif reconnu pour son agressivité, sa lecture du jeu et sa capacité à récupérer des ballons. Âgé de 29 ans, il possède une solide expérience de la Ligue 1 et des compétitions européennes. Cependant, sa situation actuelle à Rennes semble compliquée : titulaire lors de ses deux premières saisons, il a vu son temps de jeu se réduire cette année en raison d’une concurrence accrue et de choix tactiques défavorables.

Un départ dès cet hiver pourrait relancer la carrière de Santamaria, qui reste un joueur apprécié pour ses qualités de leadership et son professionnalisme. Pour l’ASSE, l’arrivée de ce milieu expérimenté serait une véritable opportunité de muscler un entrejeu souvent dépassé dans l’intensité des duels.

Nous vous évoquions l'intérêt des Verts pour le milieu de terrain l'été dernier sans que les échanges deviennent concrets. Selon les informations de l'Équipe, le rennais serait toujours dans les tuyaux. Estimé à 7 millions d'euros sur Transfermarkt, l'ancien angevin arrive à 18 mois de la fin de son contrat et pourrait se relancer dans le Forez. Reste à savoir si le joueur acceptera ce challenge. Et surtout, si les dirigeants stéphanois seront prêts à consentir un effort pour un joueur dont le salaire actuel dépasse celui des milieux de l'ASSE. Un prêt avec option d'achat pourrait être la formule qui convienne à l'ensemble des parties.

Un mercato pour rebondir

La seconde moitié de saison s’annonce décisive pour les Verts. Avec un staff remanié et un mercato d'ajustement, l’ASSE espère se relancer pour éviter une relégation qui serait un véritable coup dur. Les semaines à venir seront cruciales pour déterminer si Saint-Étienne a les moyens de relever ce défi.