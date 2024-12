Samedi dernier, au lendemain de la défaite à Toulouse (2-1), l'ASSE signifiait à Olivier Dall'Oglio la fin de l'aventure. Un accord a été trouvé lundi pour mettre définitivement fin à la collaboration. Depuis, les dirigeants stéphanois se sont activés afin de dénicher son remplaçant. Celui-ci est désormais trouvé. En effet, Eirik Horneland est tombé d'accord avec les Verts hier.

L'ASSE est officieusement à la recherche d'un entraîneur depuis plus de deux mois. Dall'Oglio était dans une position instable et une éviction lui pendait clairement au nez. Situation comptable difficile, joueurs qui ne progressent pas, humiliations à l'extérieur, déclarations contre le projet Kilmer : le divorce semblait inévitable.

Horneland arrive, sans joueurs dans ses valises ?

Ces derniers jours, les discussions se sont accélérées avec Eirik Horneland, entraîneur norvégien qui vient de démissionner du SK Brann. Hier, l'Equipe annonçait un accord avec le coach de 49 ans : "Les négociations ont donc pu s'accélérer et trouver une issue positive, ce jeudi. Il ne reste plus qu'aux deux parties à signer le contrat, et à officialiser la venue de l'entraîneur norvégien chez les Verts."

Du côté de la presse norvégienne, tout le monde s'accorde également à dire que l'officialisation d'Eirik Horneland à Saint-Etienne n'est plus qu'une question d'heures. L'ancien entraîneur de Rosenborg ne sera toutefois pas sur le banc ce week-end. Il devrait en effet prendre en charge l'équipe la semaine prochaine et diriger son premier match contre Reims, le 4 janvier.

Chez un certain nombre de supporters, cette nomination à venir suscite des questions : barrière de la langue, inexpérience à l'étranger, difficultés à mettre en place son jeu alléchant avec un effectif limité techniquement, etc. Sur ce dernier point justement, la solution de la facilité aurait pu consister à faire signer un ou deux joueurs de Brann, déjà habitués aux principes de jeu de leur désormais ex-coach. Mais cela ne sera normalement pas le cas. Selon le site Bergensavisen, Horneland a promis de ne pas dépouiller le SK Brann au moment de partir. Si le fait qu'il débarque en France l'a poussé à emmener son adjoint francophone El-Fakiri avec lui, ce dernier devrait être le seul à rallier le Forez en sa compagnie. En effet, aucun joueur de Brann (ni d'autres membre du staff) ne devrait débarquer à Saint-Etienne, si l'entraîneur norvégien tient bien parole.

Cela n'empêchera toutefois pas l'ASSE de se renforcer cet hiver. L'identité de jeu de Horneland ne pourra pas être appliquée avec un tel effectif. Il faut donc s'attendre à voir débarquer 3-4 joueurs dans les prochaines semaines.