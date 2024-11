Prolongé d'une saison an juin dernier par l'ASSE, Olivier Dall'Oglio se sait fragilisé par une situation contractuelle précaire. Alternant le bon et le moins bon en ce début de saison, l'entraineur stéphanois reste dans les temps de passage avec 10 points en 10 journées. La semaine dernière, Wilfried Nancy était annoncé comme son remplaçant désigné. La situation a évolué ces derniers jours.

Alors que les nouveaux dirigeants de l'ASSE auraient pu faire le choix de s'inscrire sur la durée avec Olivier Dall'Oglio, l'homme de la remontée en Ligue 1 n'a été prolongé que d'une saison. De quoi minimiser les pertes si le club devait remercier son entraineur avant juin 2025. L'actuel entraineur des Verts se sait sur la sellette, mais ne compte pas abandonner la mission qui lui a été confiée.

Le sursis permanent pour ODO ?

En conférence de presse d'avant-match, il confiait ce jeudi : "Sur Wilfried Nancy qui est sorti dans la presse ? Je ne suis pas allé vérifier. Si j'allais vérifier, il y aurait beaucoup de conneries qui sont dites et écrites et qui sont reprises. Ça fait partie du jeu. Ce n'est pas le domaine le plus flamboyant de notre football. On m'a donné un défi, on m'a donné une mission. Ce n'est pas la mission la plus facile du monde. Comme la saison dernière, elle n'était pas facile. Peut-être que celle-là, elle est encore plus complexe. Je suis dans ma mission, je travaille au quotidien, je donne tout pour ce club. Je profite au maximum d'être dans ce club parce que je sais la chance que j'ai d'être là. Mon message est simple, j'avance et ce n'est pas ce genre de choses qui va me faire reculer. Les entraîneurs sont là et des fois, le lendemain, ils ne sont plus là. C'est comme ça. Mais tant que je serai là, je suis déterminé et ferme sur mes convictions. Il n'y a pas de souci là-dessus et les noms qui circulent, ça ne m'atteint pas du tout."

Un remplaçant en salle d'attente pour l'ASSE

Après la déroute à Angers (défaite 4-2), le journal L'Equipe publiait un article sur l'intérêt de l'ASSE pour Wilfried Nancy : "Cette patience n'empêche pas de lorgner d'autres profils, et un contact aurait notamment été noué avec Wilfried Nancy, entraîneur de Columbus Crew, qu'il a mené au titre en MLS l'an dernier. Une information que l'entourage de la direction stéphanoise a refusé de commenter.

La prise de contact aurait été initiée avant même la défaite contre Angers et concernerait non seulement le technicien mais aussi son staff. Le Français de 47 ans jouit de conditions salariales avantageuses outre-Atlantique (autour de 100 000 euros par mois) et il semble de toute façon impossible d'imaginer sa franchise le libérer dans l'immédiat, alors que les play-offs débutent (finale le 7 décembre). Même s'il n'a jamais caché son envie de revenir en Europe un jour."

Wilfried Nancy est disponible !

Nouveaux rebondissements ce week-end. Olivier Dall'Oglio est parvenu à s'imposer face à Strasbourg. Des choix payants et une victoire méritée pour les stéphanois (2-0). Pour autant, l'ASSE reste barragiste de Ligue 1 avant un déplacement périlleux à Lyon. Un derby toujours particulier où ODO sera à nouveau sous grande pression.

Une pression à laquelle s'ajoute un paramètre extérieur. En effet, hier soir, Wilfried Nancy et Dylan Chambost se sont inclinés pour la seconde fois face aux New-York Red Bulls. Une défaite aux tirs aux buts pour Columbus qui se voit éliminé des Play offs dès le premier tour. Une grande déception pour la franchise. Mais suite à ce résultat, Wilfried Nancy est aujourd'hui à même de quitter la MLS en cas d'offre qui satisferait l'ensemble des parties. Les semaines à venir s'annoncent haletantes. À suivre !