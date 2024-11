L'ASSE affrontait Strasbourg hier pour le compte de la 10e journée de ligue 1. Frustré par le résultat contre Angers (défaite 2-4), les Verts se devaient de réagir ! C'est chose faite. Les hommes d'Olivier Dall'Oglio se sont imposés 2-0 grâce à des buts de Mickael Nadé et Ibrahim Sissoko.

Dall'Oglio (ASSE), coaching gagnant !

Après deux défaites lors des deux dernières rencontres (Lens et Angers), Olivier Dall'Oglio a modifié son onze de départ. Dennis Appiah et Yunis Abdelhamid ont laissé leur place à Dylan Batubinsika et Yvann Maçon. Des choix qui se sont avérés payants. Aussi, le coach stéphanois a pu, contrairement à la semaine dernière, compter sur des remplaçants qui ont apporté une véritable plus-value à l'équipe. Une donnée importante qui a d'ailleurs été soulignée en après match.

"Maintenant, les garçons comme Aïmen sont bien rentrés. Amougou va venir nous aider aussi. Il n'y a pas de problème. On ne gagnera pas à 11. C'est ce que j'essaie de faire comprendre aux joueurs. On est un groupe, on est 22, 23. C'est ce groupe-là qui va nous amener à rester en première division. Un coup, ça sera l'un. Un coup, ça sera l'autre. Il y en a certains qui ont fait une suite de matchs récemment et qui commençaient à tirer la langue. Derrière, il y a d'autres garçons qui poussent, qui arrivent, qui amènent une fraîcheur. C'est ça une équipe, c'est ça un club."

Nade-Batubinsika, les invincibles ?

Après 10 journées de championnat, l'ASSE compte 10 points. Un rythme de 1 point par match qui correspond à l'objectif de maintien. L'ASSE a obtenu 9 de ses 10 points à Geoffroy Guichard. En effet, sur ses terres, les Verts comptent 3 victoires (Lille, Auxerre et Strasbourg) pour 2 défaites (Le Havre et Lens). En revanche, le bilan est moins glorieux à l'extérieur. Les joueurs d'Olivier Dall'Oglio comptent 1 point pris sur 15 possibles (contre Nantes).

Une statistique encore plus folle est à souligner de la défense stéphanoise. Lorsque la charnière centrale Mickaël Nadé et Dylan Batubinsika est alignée dès le coup d'envoi, l'ASSE ne perd pas. En effet, les deux joueurs ont commencé 3 matchs cette saison pour un total de 7 points sur 9 possibles (Nantes, Auxerre et Strasbourg). Sur les 7 autres rencontres où il y avait 21 points en jeu, l'ASSE n'en a fait que 3.

Le duo porte-bonheur d'Olivier Dall'Oglio est identifié !