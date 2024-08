À quelques jours seulement de la fin du mercato, les dossiers s’emballent du côté des clubs français. St-Etienne, qui aurait bien besoin de renforts au vu de ses dernières performances, pourrait boucler l’arrivée de deux ou trois joueurs. Les postes de milieu défensif et offensif, ainsi que de buteur sont visés. Deux pistes seraient à l’étude du côté de l’Espagne…

Comme évoqué plus tôt dans la journée, l’ASSE cherche en priorité à recruter un milieu défensif, avec plusieurs pistes ouvertes, dont Mamady Diambou, Salis Abdul Samed et un joueur non identifié. Les discussions avec Lens pour Abdul Samed se sont intensifiées, mais Brest, Nantes et d’autres clubs sont également intéressés. Saint-Étienne s’intéresse aussi à Stanko Juric (Valladolid) et Jakub Piotrowski (Ludogorets), bien que ce dernier soit onéreux. En parallèle, l’ASSE cible un attaquant, Mohamed Bamba (Lorient), suivi aussi par Toulouse et Getafe. Un milieu offensif est également recherché, mais l’accord pour Muhammed Cham (Clermont) est compliqué par l’intérêt du joueur pour Trabzonspor.

Deux joueurs de Valladolid en approche en cette fin de mercato ?

Ainsi, parmi tous ces noms, celui de Stanko Juric est évoqué. Le média espagnol, Pucelafichajes va même plus loin et explique qu’« un club français suit depuis des mois l’évolution de deux joueurs du Real Valladolid. L’AS Saint-Étienne dispose de rapports très positifs sur Stipe Biuk et Stanko Juric et, en cette fin de mercato, pourrait tenter de négocier l’arrivée de l’un ou des deux joueurs avec le Real Valladolid. Le club français cherche à renforcer son effectif avec un ailier gauche et envisage de soumettre une offre de prêt pour Biuk. Le Pucela demande, pour accepter ce prêt, que l’intégralité du salaire du joueur soit prise en charge, en plus d’une indemnité de 600 000 euros. Par ailleurs, les Stéphanois souhaitent aussi recruter un milieu défensif. Ils considèrent Juric comme un potentiel titulaire au milieu de terrain et pourraient envisager de formuler une offre d’achat pour lui. »

Au-delà du défenseur central Juric (28 ans), passé notamment par l’Hajduk Split (Cro) et Parme (Ita), le nom de l’ailier polyvalent Stipe Biuk est également évoqué. Une piste étrange dans la mesure où les ailes semblent avoir été pourvues après l’arrivée de Boakye mais également de Davitashvili qui peut y évoluer.

Stanko Juric : milieu solide et expérimenté

Stanko Juric a réalisé une saison solide et régulière l’an passé. Avec 38 matchs disputés, dont 23 en tant que titulaire, il a prouvé sa fiabilité et son importance dans une équipe de Valladolid qui vient de retrouver la Liga après une année en Liga 2. Défensivement, il excelle dans la récupération du ballon, avec 2,4 tacles et 5,1 ballons récupérés par match la saison dernière. Il montre également une belle efficacité dans les duels aériens, remportant 56 % d’entre eux. Sur le plan offensif, Juric a apporté sa pierre à l’édifice avec 2 buts et 5 passes décisives. S’il n’est pas un grand finisseur, sa capacité à distribuer le ballon avec précision compense largement. Avec 84 % de passes réussies, il est particulièrement fiable dans sa moitié de terrain, où il affiche un impressionnant 91 % de précision. Stanko Juric est un milieu de terrain travailleur et constant, qui semble avoir apporté une vraie stabilité à son équipe.

Un ex-coéquipier de Denis Bouanga dans le viseur ?

Concernant Stip Biuk, son parcours n’est pas banal. Egalement originaire de l’Hajduk Split, il est, malgré son jeune âge (21 ans), déjà passé par la MLS où il a croisé la route de Denis Bouanga au Los Angeles FC. A son arrivée, le coprésident et directeur général du LAFC, John Thorrington déclare que « Stipe est un joueur incroyablement talentueux avec une expérience considérable pour son âge et qui est reconnu comme l’un des meilleurs jeunes joueurs d’Europe. C’est excitant d’accueillir un joueur de sa qualité, de son expérience et de son potentiel, et nous sommes convaincus qu’il plaira à nos supporters et contribuera au succès de notre équipe dans les années à venir. »

Il faut dire que Biuk avait pris part à 67 matchs de ligue avec le Hajduk Split en deux saisons (6 buts et 8 passes décisives). Il avait par ailleurs été nommé en 2022 pour le prix Golden Boy, remis annuellement au meilleur jeune joueur de l’Europe.

L’histoire américaine tourne court et Stip Biuk est transféré cet été à Valladolid qui, selon le média espagnol Pucelafichajes, chercherait donc à le prêter…