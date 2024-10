Comme chaque semaine, retour de votre émission, le Sainté Night Club. Votre rendez-vous du lundi soir. L'émission des supporters des Verts. Une heure pour revenir sur le début de saison de l'ASSE et faire le point après 7 matchs disputés. Une actualité riche qui devrait susciter de nombreux débats. L'émission est disponible gratuitement sur Youtube et Twitch. En live ou en différé, on vous attend nombreux. N'hésitez pas à vous abonner !

Après une fin de saison dernière en apothéose, l'ASSE est à la peine pour son retour en ligue 1. Défaits à Monaco (0-1), puis contre Le Havre (0-2) avant le désastre contre Brest (0-4), les Verts pensaient commencer véritablement leur saison contre le LOSC avec leur première victoire de la saison (1-0). Malheureusement, tout est remis en cause après l'humiliation subie ce week-end contre l'OGC Nice. Les joueurs de l'ASSE ont pris l'eau de toutes parts. Ils se sont inclinés 0-8 dans un match où ils étaient menés 0-6 à la mi-temps (du jamais vu au 21ᵉ siècle en ligue 1). Heuresement, les Verts restent sur un 4/6 points avec un bon nul à Nantes (2-2) et une victoire convaincante contre Auxerre (3-1).

À noter cette année, le retour du quizz pour les associations. Au même titre que la saison dernière, les chroniqueurs vont jouer pour une association et les gains remportés par les différents visionnages sur les différentes plateformes seront reversés à l'association choisie par le chroniqueur qui remporte le jeu.

Programme Sainté Night Club

Plateau

Présentation : Hugo

Chroniqueurs : Sylvain - Mevlut Erding

Chat : Karl

Programme du jour : Bilan ASSE

DEBRIEF : Les Verts enfin lancés ! (30’)

- Le début de saison des Verts ?

- Prometteur ?

- Une défense enfin au niveau ?

- Zuriko dépendant ?

- Stassin va-t-il réussir ? La recette pour un jeune buteur ?

- L’ASSE dans les temps ? Calendrier à venir

Instant VIP ASSE ! (10’)

- L’actu de Mevlut

- Retour sur la fin de sa carrière

- Les meilleurs moments sous le maillot Vert ?

- Le top des Verts by Mevlut

Les filles au RDV ! (10’) avec Paul

- Le début de saison des féminines

- Les joueuses à suivre

SNC Challenge !

3 questions

Remerciements et mot de la fin