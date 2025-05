La situation de l’OL continue de s’aggraver. Déjà condamné depuis plusieurs mois à une rétrogradation administrative à l’issue de la saison, le rival de l’ASSE semble de moins en moins sur de rester en Ligue 1. Romain Molina fait le point sur la situation du club rhodanien et évoque également le Stade de Reims.

Les clubs français sont en alerte après une directive choc de la DNCG : ils ne pourront pas intégrer les droits TV dans leurs budgets 2025-2026. Cette décision inédite intervient alors que les négociations sur ces droits pour la Ligue 1 sont toujours au point mort. Malgré les tentatives de relance par LFP Média et son nouveau dirigeant Nicolas de Tavernost, aucune garantie sérieuse n’a encore émergé, poussant les clubs à une extrême prudence budgétaire.

Selon L’Équipe, Jean-Marc Mickeler, président de la DNCG, veut mettre fin aux projections irréalistes, forçant les clubs à bâtir leurs finances sur du concret. La situation financière de la Ligue 1 et Ligue 2 est déjà fragile : déficit chronique, masse salariale excessive, dépendance aux ventes de joueurs et aux aides publiques.

Romain Molina, dans une vidéo parue la semaine dernière, dépeint un football français en grand danger. Selon lui, la nouvelle règle pourrait provoquer une vague de faillites, tant les clubs s’étaient habitués à intégrer des revenus fictifs. Il cite plusieurs exemples accablants : Reims, Montpellier, Nantes, Amiens, tous confrontés à des manques à gagner énormes.

Molina critique également le revirement de Mickeler, autrefois indulgent, désormais intransigeant. Il rappelle les scandales ignorés par la DNCG ces dernières années, soulignant l’inaction passée de l’organisme.

Il alerte : jusqu’à 40 % des clubs de Ligue 1 pourraient ne pas passer les contrôles. Le foot français pourrait bientôt se résumer à quelques clubs très riches… et tous les autres laissés sur le carreau.

La crise de l’OL décryptée

Ce lundi, Romain Molina a publié une nouvelle vidéo pour faire le point sur la crise qui touche l’OL. Le club du Rhône semble s’éloigner de la Ligue des Champions, grand espoir de revenus pour rester en Ligue 1.

"On est dans une situation unique et ubuesque. Pour qu’un club aille mal, cela dépend de la santé économique de son propriétaire… Ce sont les résultats et la santé de l’Olympique Lyonnais qui vont déterminer les intérêts du propriétaire. Normalement si le club va mal, le propriétaire va renflouer les caisses. Et bien la c’est différent. Si le club va mal, c’est toute l’entreprise et tout le buisness de Textor qui est mis en danger… L’OL a été une énorme vache a lait. Lorsque vous (supporters de Lyon) avez acheté votre place, il y a une petite partie qui a servie à John Textor pour racheter les actions de Jean Michel Aulas. Contrairement à ce qui a été annoncé, c’est l’Olympique Lyonnais qui a racheté, pour John Textor, les actions de Jean Michel Aulas.

J’espère que tous les fans rhodaniens écouteront cette vidéo parce que normalement, un propriétaire est au service du club. À Lyon, il se sert du club."

Une dette conséquente

"Textor nous a dit en novembre-décembre, j’ai un plan, ne vous inquiétez pas. Sauf qu’en fait le projet, c’était l’entrée en bourse, non. Les ventes des parts de Crystal Palace, non. Les 150 millions de ventes, non. Tout ce qu’il avait annoncé, il n’a rien tenu, encore une fois… Je rappelle qu’il y’avait 117 millions de pertes en décembre. Sur l’année, tu vas perdre 100 briques, facile. Or, je rappelle que le patron de la DNCG a annoncé que cette année, les promesses de vente, c’est 0. Donc Textor ne pourra pas promettre 100-150 millions de ventes, en plus des 0 en droits TV que vous mettez pour le moment. Donc l’année prochaine, sans Ligue des champions, même si ta masse salariale baisse et que t’as encadré ce que tu veux. Ça sera à peu près 80 (millions d’euros de pertes supplémentaires). Il va falloir les mettre sur un compte scellé, ce que Textor n’a pas fait.

L’OL parti pour quitter la Ligue 1

" Il y a 1 an, Lyon aurait dû être rétrogradé en Ligue 2. Ils l’ont pas fait parce que c’est Lyon. Textor il a joué la dessus en disant, ils vont pas nous rétrograder cette année parce qu’ils sont dans la merde avec les droits TV. Il est dans la même logique. Lui, il dit, regardez c’est le complot, ils comprennent pas. A un moment donné, faut arrêter. L’argent tu l’as mis où tu ne l’as pas mis. Sur le plan qu’il a fait il y a quelques mois, il n’a pas respecté un seul truc. Pourquoi il ne le respecte pas ? Parce que chez Eagle, il a besoin que quelqu’un d’autre réinvestisse…

Dans ces conditions, c’est impossible que l’OL passe la DNCG. On rappelle que Lyon a déjà été interdit de recrutement, a vu sa masse salariale être encadrée mais surtout, rétrogradation à titre conservatoire par la DNCG… Et je vais même aller plus loin, même s’ils le feront pas, parce que c’est un club trop gros. J’ai vu des clubs comme Sedan être exclus des compétitions nationales pour moins que ça. On peut très bien avoir la même chose du côté de l’OL, mais ça n’arrivera pas, parce que je pense pas qu’on ira aussi fort…

Reims également concerné par une rétrogradation

"Est ce que vous pensez que Textor va sortir 150 briques sur un compte scellé ? On peut croire au miracle, bien évidemment, mais depuis le début, il n’a tenu aucune promesse. Comment voulez vous faire confiance à un homme pareil ? Il va te faire des effets d’annonce mais il va jamais aller dans le concret. La relégation en première instance pour Lyon et pour d’autres clubs elle paraît évidente, surtout que là, on annonce une certaine sévérité.

Par contre, là on attend la DNCG, parce que Lyon doit y avoir le droit, mais Reims également. A moins que Caillot nous sorte 50 ou 60 millions sur un compte. Il y a beaucoup de clubs qui sont dans une situation très précaire.

Apres avoir énuméré les problèmes de gestion de l’OL (académie, Direction Sportive, recrutement, changement d’entraîneur…), Romain Molina conclut en évoquant l’inconnu qui va suivre du côté du Rhône : "Tu sais même pas qui va être aux manettes du club dans 2 mois. Il y a le feu au lac depuis très longtemps… La DNCG ne peut pas faire de fleurs a quelqu’un qui s’est moquée d’elle depuis 2 contrôles…"