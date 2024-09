L’ASSE a dû attendre la quatrième journée de Ligue 1 pour remporter sa première victoire. Place à la J5 où les Verts ouvriront une fois le bal. Tour des Stades avant un nouvel épisode du championnat de France.

Nice – ASSE (vendredi 20 septembre, 20 h 45, DAZN)

L’OGC Nice a des prétentions européennes cette saison. Les Aiglons recevront l’ASSE ce vendredi en ouverture de la J5 de Ligue 1. Des Verts qui viennent de remporter leur première victoire pendant que Nice allait s’incliner au stade Vélodrome face à l’OM. Franck Haise et ses hommes peinent à trouver leur rythme de croisière pour l’instant. Ils affichent un bilan contrasté avec une victoire, un nul et deux défaites (face à Auxerre et l’OM). Six buts marqués, six buts encaissés. Nice est encore en rodage. Privés de leurs attaquants Moffi et Laborde, les Aiglons doivent compter sur le trident Cho – Guessand – Boga.

Un adversaire qui restera de taille pour l’ASSE. Des stéphanois qui se déplaceront avec l’ambition de glaner de nouveaux points loin de leur base.

Lille – Strasbourg (samedi 21 septembre, 17 h, BeIN)

Le LOSC entame un marathon. Défait à Geoffroy-Guichard, les lillois souhaitaient se relancer en Coupe d’Europe. Ils affrontaient le Sporting Lisbonne cette semaine. S’ils restent sur trois revers consécutifs, ils devront rapidement se relancer pour ne pas se faire distancer par les équipe de tête. C’est raté. Une nouvelle défaite qui laisse un goût amer. Ils recevront la séduisante équipe strasbourgeoise ce samedi. Le RCSA est actuellement dixième de Ligue 1. Pour autant, ils proposent un football attrayant porté sur l’attaque. Quatrième attaque du championnat, les jeunes alsaciens ne seront pas un cadeau pour les nordistes.

Rennes – Lens (samedi 21 septembre, 19 h, DAZN)

Second rendez-vous à domicile pour le Stade Rennais qui vient de l’emporter aisément face à Montpellier (3-0). Les hommes de Julien Stephan devront confirmer leur regain de forme. Après des défaites face à Strasbourg et Reims, ils avaient essuyé les critiques. Rennes recevra cette fois le Racing Club de Lens. Une équipe encore invaincue cette saison (2 victoires, 2 nuls). Les nordistes restent sur un score de parité face à l’OL, mais sont aujourd’hui classés 4ᵉ de Ligue 1. Solide à Monaco (1-1), ils partagent avec Rennes des envies d’Europe similaires. Une opposition entre concurrent direct qui comptera donc.

Reims – PSG (samedi 21 septembre, 21 h, DAZN)

Le PSG a fait sa rentrée sur la scène européenne ce mercredi soir. Bien emmené par un Ousmane Dembele en feu ces dernières semaines, les parisiens devront enchaîner à l’extérieur. Un déplacement toujours compliqué les attend face au Stade de Reims. Les Rémois joueront leur football en espérant contrarier les plans du leader de Ligue 1.

Monaco – Le Havre (dimanche 22 septembre, 15 h, DAZN)

Dauphin du PSG à égalité de points avec l’OM, l’ASM réussit un début de saison convaincant. Un parcours quasi parfait après quatre journées de Ligue 1 pour le club du Rocher (3 victoires, un nul). Meilleure défense du championnat avec Lens, l’AS Monaco fait figure d’outsider derrière le PSG. Les monégasques recevront Le Havre dimanche. Des normands qui enchaineront donc un second déplacement de suite. Le HAC vient de s’incliner sur la pelouse du TFC (2-0) et auront à cœur de grappiller des points dans l’optique du maintien.

Multiplex de Ligue 1 (dimanche 22 septembre, 17 h, DAZN)

Angers – Nantes : Opposition entre deux équipes qui devraient lutter pour le maintien avec l’ASSE. Les angevins viennent de gratter leur premier point au Stade de la Meinau. De quoi lancer leur saison en Ligue 1 ? Ils recevront le voisin nantais pour une rencontre qui s’annonce d’ores et déjà tendue.

Montpellier – Auxerre : Une autre rencontre qui intéressera particulièrement l’ASSE. Montpellier est lanterne rouge de Ligue 1. Ils n’ont plus gagné un seul match, préparation incluse depuis mai dernier. Si l’ambiance est morose du côté du MHSC, ils voudront véritablement se lancer face au promu auxerrois. L’AJA est à égalité de point avec les Verts (3). Un déplacement compliqué pour les bourguignons. En cas de victoire de leur part, Montpellier s’enfoncerait un peu plus dans la crise. Crispation attendue.

Brest – Toulouse : Grande semaine pour Mahdi Camara et ses coéquipiers. Le Stade Brestois va découvrir la Coupe d’Europe pour la première fois de son histoire ce soir. Ils devront rapidement tourner la page et se préoccuper de la Ligue 1 en recevant Toulouse ce dimanche. Avec une seule victoire au compteur (4-0 face à l’ASSE), les bretons devront prendre des points pour confirmer qu’ils vont mieux. Un revers à domicile ne ferait clairement pas les affaires d’Eric Roy et ses hommes à la recherche de sérénité dans une saison aussi chargée qu’historique.

Lyon – Marseille (dimanche 22 septembre, 20 h 45, DAZN)

C’est le véritable choc de cette J5 de Ligue 1. Médiatiquement renommé l’Olympico, l’OL reçoit l’OM ce dimanche. Une rencontre en Prime Time toujours attendue par les supporters. Un match qui a souvent suscité des remous ces dernières saisons. Les deux équipes ont besoin de points. Les lyonnais ne veulent pas se voir distancer alors qu’ils n’ont que 4 points au compteur. Les marseillais souhaitent maintenir la pression sur le PSG en tête de Ligue 1.