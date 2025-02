À quelques jours d'un déplacement crucial à Angers, l'ASSE peut compter sur une nouvelle positive : Irvin Cardona semble monter en puissance. L'attaquant, qui avait trouvé le chemin des filets face au SCO la saison dernière en Ligue 2, pourrait être un atout clé pour les Verts. Son retour en forme intervient au bon moment pour une équipe stéphanoise en quête de points et de confiance.

Un retour à l'ASSE très attendu

Après des semaines d'attente, Irvin Cardona a enfin rejoint l'AS Saint-Étienne lors du mercato hivernal. L'ancien joueur du Stade Brestois, qui avait quitté la Ligue 1 pour tenter une aventure en Espagne, retrouve ainsi un club qu'il connaît bien. Lors de sa signature, l'attaquant de 26 ans n'a pas caché son enthousiasme : "Je suis ravi d'être de retour ! Je vais tout donner pour être performant individuellement et aider l'équipe collectivement." Une joie partagée par son entraîneur Eirik Horneland, qui espère que Cardona apportera de la profondeur et de la vitesse à une attaque en manque de solutions. "Irvin est un joueur travailleur, capable de jouer entre les lignes et d'apporter du danger devant le but. Il connaît bien le club et sait ce que signifie évoluer dans un environnement comme le Chaudron", a déclaré Horneland.

Une adaptation progressive

Titularisé seulement cinq fois lors de la première partie de saison en Espagne, Cardona est logiquement arrivé à l’ASSE en manque de rythme. Ses premières apparitions sous le maillot vert, notamment face à Lille et Rennes, ont montré qu'il lui fallait du temps pour retrouver son meilleur niveau. Cependant, son entrée en jeu contre l'Olympique de Marseille a marqué un tournant. Aligné dès la mi-temps, il s'est rapidement illustré par son altruisme et sa capacité à dynamiser l'attaque stéphanoise. Passeur décisif pour Lucas Stassin, il a prouvé qu’il pouvait être une option offensive intéressante pour son coach.

Un atout pour la fin de saison

Si l’ASSE traverse une période compliquée, l’apport d’Irvin Cardona pourrait bien être une bouffée d’air frais. Son expérience en Ligue 1 et sa capacité à évoluer sur plusieurs postes en attaque offrent de nouvelles perspectives à Horneland. Pour retrouver son meilleur niveau, l’ancien Brestois devra enchaîner les titularisations et gagner en confiance. Mais les signaux sont encourageants : sa prestation contre l’OM laisse entrevoir un retour au premier plan. Un atout non négligeable pour une ASSE en quête de stabilité.