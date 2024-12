L'AS Saint-Étienne s'apprête à défier le Toulouse FC ce vendredi à 20h45, dans un match crucial pour les Verts en quête de points pour remonter au classement. Malheureusement, l’équipe stéphanoise devra composer avec de nombreux absents, ce qui complique encore davantage la tâche face à une formation toulousaine solide et bien en place cette saison. Toutefois, certains joueurs de l'ASSE sont sur le chemin du retour.

Une mission difficile ce vendredi

Le TFC aborde cette rencontre dans une dynamique positive. Bien qu’ils aient connu des hauts et des bas cette saison, les hommes de Carles Martinez Novell disposent d’une attaque efficace et d’un milieu de terrain capable de dicter le rythme du jeu. La clé pour Saint-Étienne sera de rester discipliné défensivement et de saisir chaque opportunité en contre-attaque.

Si l’ASSE veut renverser la vapeur, il faudra démontrer un état d’esprit irréprochable. Ce match contre Toulouse est une étape importante dans leur quête de renouveau. Une victoire, bien que difficile à envisager au vu des absences, pourrait insuffler une dynamique salvatrice avant la trêve de fin d’année.

Deux retours imminents à l'ASSE

À l’entraînement aujourd’hui, deux nouvelles encourageantes ont néanmoins émergé : Augustine Boakye et Mickaël Nadé ont repris la course. Cependant, leur retour en compétition devra encore attendre. Trop justes pour le rendez-vous de vendredi, ils pourraient néanmoins prétendre à une place dans le groupe pour le prochain tour de Coupe de France face à l’Olympique de Marseille, prévu le dimanche 22 décembre. Ces deux retours seraient une aubaine pour Olivier Dall'Oglio, qui cherche désespérément à densifier son effectif dans une période particulièrement exigeante.

Du côté des absences, les Verts devront faire preuve de résilience. Plusieurs cadres manquent à l’appel pour des raisons variées, entre blessures et suspensions. Cette situation force l'entraîneur stéphanois à réorganiser son dispositif et à faire appel à des jeunes ou à des joueurs moins expérimentés. Une occasion pour certains de se montrer, mais également une source de préoccupation face à un adversaire comme Toulouse.