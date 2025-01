Le mercato avance, les rumeurs fusent, mais aucun mouvement n’a encore été enregistré du côté de l’ASSE. Alors que la dernière semaine des transferts approche, elle devra être décisive pour ajuster un effectif dont les lacunes sont flagrantes.

Les dirigeants stéphanois avaient identifié en priorité les besoins aux postes de défenseur central, milieu axial et ailier. Cependant, avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur, ils semblent prêts à s’adapter à d’autres urgences. Ainsi, le poste de latéral droit, où Dennis Appiah enchaîne les rencontres sans véritable alternative, est désormais une priorité. Le latéral serbe Mimovic serait proche de rejoindre les Verts, bien qu’un accord reste à finaliser.

Un gardien au mercato ?

Plus surprenant, un autre poste a fait parler cette semaine : celui de gardien de but. Selon le média Markaj News, l’ASSE aurait manifesté un intérêt pour Diant Ramaj, la doublure de l’Ajax Amsterdam. Âgé de 23 ans, le jeune portier a montré toute l’étendue de son talent la saison dernière en disputant 22 matchs. Cependant, cette année, il est barré par l’expérimenté Remko Pasveer (41 ans). Bien qu’il semble destiné à prendre la relève de ce dernier, l’Allemand s’impatiente et envisagerait un départ. Outre l’ASSE, le Stade Brestois serait également intéressé par ce gardien prometteur.

Diant Ramaj, un pur produit de l’école allemande, mesure 1m89 et se distingue par son jeu au pied, caractéristique des portiers formés outre-Rhin. Pour autant, cette rumeur reste à prendre avec précaution, aucune confirmation n’ayant encore filtré pour l'heure.

Si Brest cherche effectivement à anticiper le remplacement de Marco Bizot, qu’en est-il de l’ASSE et de son capitaine Gautier Larsonneur ? Le portier de 27 ans s’est imposé comme un leader au sein du groupe et enchaîne les titularisations. Bien qu’il réalise une saison correcte, il n’a pas toujours été aussi décisif qu’espéré, notamment en raison des défaillances de sa défense.

Une réflexion pour l'ASSE

Cet été, Gautier Larsonneur entrera dans sa dernière année de contrat. Ce sera donc la dernière opportunité pour l’ASSE de récupérer une indemnité de transfert, sauf en cas de prolongation. Une prolongation qui n'est pas à l'ordre du jour. Une éventuelle vente pourrait marquer la fin de l’histoire entre le club et celui qui a contribué à ramener les Verts en Ligue 1, mais nous n'en sommes pas là. Pour l’heure, les priorités des dirigeants semblent se situer ailleurs. Il serait donc surprenant de voir débarquer un nouveau gardien cet hiver. Ce dossier pourrait néanmoins être rouvert en juin...