L’entraîneur de l’ASSE, Erik Horneland, a affirmé sa volonté de donner plus de place aux jeunes issus de l’Académie stéphanoise dès la saison prochaine. Plusieurs noms émergent pour intégrer la rotation en 2025-2026.

Alors que l’AS Saint-Étienne rêve d’un retour en Ligue 1, l’avenir se construit aussi en interne. En conférence de presse, Erik Horneland a souligné l’importance de réintégrer les jeunes du centre de formation dans le projet sportif. Un message fort, qui pourrait changer la donne pour plusieurs talents prêts à saisir leur chance.

Voici ses mots en conférence de presse : « En ce moment, je pense que l’effectif professionnel est trop important en nombre, ce qui limite les opportunités pour les jeunes de l’Académie de venir s’entraîner avec nous. J’espère que nous pourrons ajuster cela afin que l’Académie retrouve une place plus vivante et active au sein du club. On le voit avec N’Guessan, qui est l’un des joueurs formés au club. Même s’il s’est désormais installé dans l’effectif professionnel, il incarne bien ce que nous souhaitons faire avec les talents issus de notre centre : les intégrer le plus possible à l’équipe première. Ce centre représente une part importante de l’AS Saint-Étienne. Il est essentiel que nous réussissions à offrir à ces jeunes des opportunités de s'entraîner avec l’équipe première, mais aussi de disputer des matchs officiels. » Mais qui pourrait-être concerné par ces déclarations ?

Cheikh Fall, la confirmation attendue

Milieu de terrain complet, Cheikh Fall s’est imposé comme un pilier du groupe réserve cette saison. À 20 ans, le joueur formé au club semble avoir franchi un cap en National 3, où il survole les débats. Bien qu’il s’entraîne régulièrement avec le groupe professionnel, il n’a encore jamais figuré dans le groupe pour un match officiel. La saison prochaine pourrait marquer ce tournant tant attendu : Horneland semble vouloir faire de la place, et Fall a le profil idéal pour renforcer la rotation, notamment si l’ASSE reste en Ligue 1.

Owusu, Bladi, Aiki : des prêts prometteurs

Autres candidats sérieux à une intégration : Beres Owusu, Darling Bladi et Ayman Aiki. Le premier a connu une saison pleine à QRM en National 1. Sa polyvalence défensive est précieuse, d’autant plus que l’arrière-garde stéphanoise pourrait subir une vraie lessive (Appiah, Maçon, Petrot, Abdelhamid sur le départ). Bladi, lui, s’est aguerri à Bourg-en-Bresse. Son volume de jeu et son intelligence tactique pourraient séduire Horneland, à condition de briller dès la préparation estivale.

Ayman Aiki, international U20, a retrouvé du rythme avec Bastia. Déjà aperçu en pro avec l’ASSE, il dispose de qualités offensives qui ne demandent qu'à être exploitées. Son profil percutant et sa capacité à répéter les efforts pourraient faire mouche dans un système de transition rapide.

Pedro, Cissé, Agesilas, Ndiaye : outsiders en embuscade

Derrière ces profils très observés, d’autres noms frappent doucement à la porte. Kevin Pedro continue sa progression régulière, tandis que Karim Cissé, malgré un prêt peu concluant à Annecy, reste un joueur doté de qualités indéniables. Son avenir dépendra en grande partie de la préparation estivale. Enfin, Lamine Ndiaye pourrait aussi avoir sa chance… si son contrat est prolongé. Son profil moderne apporte de la variété, et son intégration dépendra de la stratégie du club sur le marché estival. Enfin, Meivyn Agesilas pourrait également profiter de la préparation estivale pour se montrer...

Le message d’Horneland est limpide : il veut un groupe plus réduit pour laisser de la place aux jeunes. Le centre de formation stéphanois est un pilier de l’identité du club. Il pourrait bien redevenir une arme sportive la saison prochaine.