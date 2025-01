LE PÈRE NOËL EST NORVÉGIEN (et il aime le Rock 'n’ Roll!) - ASSE

“Face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement.” Francis Blanche

The Final Countdown de Micheline (de la compta) : Mise à jour à 06.01.25 – MAINTIEN -14 POINTS POUR L'ASSE « Salut les Gamins. Quelle bonne surprise !! Je rentre de mes habituelles vacances avec Raie-dorée aux Antilles, histoire de me refaire un moral, et je n’ouvre que maintenant mes cadeaux sous le Sapin !! Et BIM !! Un nouveau coach, 3 points pour ma colonne recettes, et apparemment tout le monde enthousiaste de son après-midi dans le Chaudron ! Que demande le peuple (vert) ??!! Ben que ça soit Noël toutes les semaines, quoi !!! »

Salut les Groupies

Votre cowboy @JossRandall42 est de retour pour sa 299ème chronique, en commençant, pour cette première chronique de l’année civile, par souhaiter une Excellente année 2025, et une excellente fin de saison à tout le Peuple Vert !!

Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle commence sur les chapeaux de roue cette année 2025. Notre ASSE qui nous avait plutôt habitués début janvier à se faire sortir comme des pégreleux dans un mauvais 32ème de finale de Coupe de France, là BIM !! Une victoire, et une sacrée belle victoire en plus ! Probante, enthousiasmante, nette, sans contestation.

J’avoue très humblement que je n’étais pas complètement prêt à ce que notre nouveau Coach des Terres Froides arrive à transformer en si peu de temps le visage de l’équipe (car il se trimballait toujours la même bande de Romanos). Non, je ne m’attendais pas à kiffer autant après ce qui est – et de très loin – le meilleur match de l’ASSE depuis le début de saison. Voire depuis beaucoup plus longtemps....

CHAPITRE 1 : BIENVENUE À L’INTENSITÉ ET AU « TIKI-GAGA » 😊

Une *CLAQUE* !! Oui je l’avoue humblement j’ai pris une claque samedi dans le Chaudron. La joue rougie (ça change du joufflu !!), douleur de plaisir inversement proportionnelle aux espoirs que je nourrissais avant le match. Car j’étais arrivé dans le Chaudron avec la simple curiosité du gars qui se demandait ce que notre nouveau coach, EIRIK_LE_VIKING, allait parvenir à changer à notre orchestre de trompettes en seulement 7 jours.

Et ce n’est pas un changement qu’il est arrivé à insuffler. C’est une *métamorphose* ! Honte à moi, homme de peu de foi, de ne point avoir cru que tel miracle, aussi loin de Lourdes, était encore possible.

Après 96 minutes d’un jeu plus animé qu’un dessin de Walt Disney, je suis sorti du stade retourné comme une voiture de course un jour de verglas. Après 6 mois (mais en fait beaucoup plus longtemps) à m’être infusé – par simple passion native – des matchs de l’ASSE ou je m’étais ennuyé comme une chasse d’eau chez des gens constipés, là j’ai vu un match de foot. Dingue. Intense. Créatif. Joyeux. Dynamique. Excitant. Et – cerise sur le Mc Do – EFFICACE.

Comme tout le monde, j’avais lu dans la presse toutes les déclarations de bonnes intentions de notre nouveau capitaine de Vaisseau, HORNELAND_ROVER, qui semble bien être armé pour le Tout-Terrain. Mais comme tout le monde, en repensant à notre bande de chèvres amorphes de la première partie de saison, je l’attendais quand même au tournant, le garçon !

Et bien comme disent les jeunes d’aujourd’hui, en voilà un qui aura rapidement fait fermer des bouches !! A commencer par la mienne, et pourtant Dieu sait que c’est difficile (et mes potes – comme Dieu - le savent aussi !!).

Il avait annoncé qu’il ne concevait pas le foot autrement qu’avec de l’intensité sans limite du début à la fin du match. Très bien, mais j’en ricanais bêtement dans mon coin en pensant à cette feignasse notoire de CAFARO_SUR_LE_BAUDET. Et bien j’en ai été pour mon voyage, car l’intensité on l’a eue !! Tout le temps, et même après des vents contraires (je fais ici allusion à ce 0-1 à la mi-temps qui avait tout du hold-up), notre Viking semble avoir trouvé les mots pour que l’ASSE revienne avec encore plus d’intensité dans l’acte 2. Dingue ce truc-là, nous qui avions laissé nos Verts en 2024 avec un mental de midinette pleureuse éconduite par Kevin lors de son premier bal de promo.

Bien sûr, ça interroge même, sur tout ce qui s’est passé dans le Groupe depuis août ... mais on verra ça plus tard. Aujourd’hui on *savoure* et c’est tout.

Mais si je passe outre (comme disait un caravanier bédouin à qui on demandait à boire) cette intensité rarement vue dans le chaudron ces dernières années, j’ai été encore plus bluffé par l’animation du jeu, les passes redoublées, les jeux en triangle, les passes rapides, un jeu quasiment toujours en une touche, avec très peu de déchet technique, même dans les pieds de joueurs dont ça n’est pas la qualité première (je pense notamment à PÉTROT_N’EN_FAUT, que j’ai vu faire des passes dont lui-même n’avait jamais osé rêver !!!).

Vous vous souvenez du « Tiki-Taka », si cher à CRUYFF ou GUARDIOLA ? Et bien EIRIK_OUR_KING vient de revisiter la recette à la sauce stéphanoise : le TIKI-GAGA !! 😊

Enfin, même s’il est toujours dangereux dans une prestation aussi aboutie *collectivement* que celle de l’ASSE samedi, de sortir des individualités, je vais le faire quand même car c’est un plaisir dont nous avons été privés depuis trop longtemps. Et comme le Grand Luis Fernandez n’hésite pas une seconde à imaginer des « Podiums des 5 », moi je vais me fendre d’un Podium des 4.

Bien sûr, STASSIN_LA_DEMI_LUNE, pour sa passe-dé et son but absolument sublime de sang froid et de finesse. Mais aussi pour la qualité et l’intelligence de ses déplacements (jamais hors-jeu), et les nombreuses solutions de passes qu’il offre par sa grande mobilité. Plus facile aussi pour lui de performer avec un bloc plus haut et des passes courtes que de courir à la retombée des Skuds de 50 mètres tirés en cloche depuis les bases arrière.

BOAKYE_PROFITE_LE_CRIME (notre nouveau Robert JACQUES, private joke à l’attention exclusive de mon Maréchal des Logis Chef @RBruyas91267), pour ses deux buts dont un, superbe.

BOUCHOUARI_POTTER qui semble enfin avoir quitté Poudlard pour tenter de devenir le magicien attitré du Chaudron, tant il semble avoir enfin compris que ses qualités footballistiques – par ailleurs indéniables – ne peuvent s’exprimer pleinement qu’en étant intense pendant tout un match.

Et enfin, comment ne pas citer au tableau des médailles notre OSWALDO_NADÉ, pour son incroyable chevauchée sur le premier but égalisateur (le plus important), qui aura rappelé de bons souvenirs aux nostalgiques du flamboyant Argentin des années 70, mais aussi pour la solidité qu’il apporte sans conteste à la défense.

CHAPITRE 2 : LE PÈRE NOËL EST NORVÉGIEN A L'ASSE

... Et il aime le Rock ‘n’ Roll, les gars !!!

Incroyable ce garçon. Inconnu au bataillon, mais déjà prodigieux (au sens premier du terme = « capable de prodiges »). Car transformer à ce point et en aussi peu de temps notre escouade de chevaux de trait en équipe de foot, c’en est assurément un, de prodige.

Au lendemain du match, c’est tout le Peuple Vert qui se sent avoir du raisin norvégien dans les conduits !!

Evidemment, les habituels pisse-vinaigre vont encore dire que je m’emballe, mais honnêtement ??? J’en ai rien à carrer. Je savoure. Ce mec-là donne déjà envie d’en voir plus, d’en savoir plus.

Ce qu’on sait déjà, c’est qu’il a de la suite dans les idées. Beaucoup ont pu croire que la philosophie de jeu dont il a toujours parlé dans les médias tenait plus de la comm’ pure, voire du vœux pieu qui allait vite se fracasser sur la réalité athlétique, mentale et technique du groupe à sa disposition. Ben les gars, sur son premier match, il a déjà fait mentir tous ceux-là et ça leur fera les dents. Il avait promis de l’intensité et des intentions offensives. On a eu tout ça.

Ce qu’on sait (également) déjà, c’est que c’est un passionné. Et on aime ça ici. Il n’est qu’à voir son attitude parfois un rien hystérique sur le banc, pour comprendre que le garçon est exigeant, qu’il aime autant le jeu qu’il déteste la défaite. De là où j’étais, je ne le voyais pas de près. Mais même depuis le Carré Légende, assis à côté du Hool’s @JeremChatonnier (ce qui – faites confiance – n’est pas une sinécure !!) je pouvais presque voir – sur les rares gestes ratés par les joueurs de l'ASSE – son regard bienveillant de banquier zurichois découvrant la faillite de son plus gros client !!

Ce qu’on sait – enfin – déjà, c’est qu’il est un véritable Chef, un Boss capable d’emmener tous ses gars dans un projet commun. Un véritable patron, son talent n’est pas de commander, mais de se faire obéir. Nuance. Visiblement, il y arrive très bien, et je ne suis même pas sûr qu’il ait besoin de forcer. Le mangement, ça a l’air d’être dans ses cordes, comme disait un boxeur qui jouait du violon.

Comme il semble – pour rappel – être capable de trouver les mots à la mi-temps pour éviter que le Groupe sombre face à une forme d’injustice.

Comme il semble capable de transmettre sans forcer sa passion, tel après le coup de sifflet final, dans son rôle de Border Collie dans un concours international de Bergers Ecossais, guidant toutes ses brebis vertes - pourtant visiblement rincées par leur match intense - vers le tour de stade d’applaudissements au public, veillant à ce qu’aucune brebis ne s’écarte du troupeau.

C’est notre HORNELAND_DOWN_UNDER, rappelant ce merveilleux tube des Australiens de MEN AT WORK. Pour celles et ceux parmi vous qui baragouinent un anglais convenable (si tant est que tu ne puisses jamais trouver convenable ce sommaire patois avec lequel Shakespeare réussit néanmoins à écrire Hamlet), ça veut dire « Les Mecs qui bossent ».

Et bien en conclusion, en moins d’une semaine, HORNELAND_ROVER semble être parvenu à mettre tout le monde au travail. D’ailleurs ça doit dejà faire réfléchir certains qui, s’ils continuent à se faire dorer la paresse autour de la piscine, pourraient finir par grossir avant longtemps la masse des demandeurs d’emploi.

EN CONCLUSION : UNE EXCITATION NOUVELLE AUTANT QU’INATTENDUE

Evidemment, les pisse-vinaigres rappliquent, rappelant dans un filet de bile qu’il ne faut pas s’emballer après un seul match, se rappeler de DIOUSSE, et gnagnagna, et gnagnagna. « Toujours ce doute » comme disait ce Monsieur qui surveillait sa femme, au moment où celle-ci, entièrement nue dans les bras d’un autre homme, éteignait la lumière

Et bien moi, tant pis, je m’emballe. Et je l’assume. Ça ne nous arrive pas si souvent à l’ASSE !!

Quand le destin frappe à ta porte, il ne faut pas faire la sourde oreille, prends exemple sur Beethoven. J’ai envie de croire qu’à l’avenir, je serai à nouveau remué comme un sucre dans une tasse de café.

Peut-être qu’au final, à force de trop de désert émotionnel, on finisse simplement par s’éduquer la convoitise, de manière à faire entrer ses envies dans le cadre de la tolérance. Mais si c’est le cas tant pis, on aura au moins vibré une fois cette saison !

En revanche, ce super premier match du nouveau coach ne doit pas occulter un fait toujours évident : cet effectif a quand même besoin de renforts. Espérons donc que ce feu d’artifice du 4 janvier n’incitera pas nos nouveaux dirigeants à faire machine arrière là-dessus.

Avec tout de même un élément nouveau. Ce qui jusqu’ici était un projet « virtuel » (le jeu total et offensif prôné par KSV et par EIRIK_LE_VIKING) est devenu concret. On peut donc imaginer que les profils qui seront ciblés à l’Amère Catho D’hiver seront en adéquation avec ce style de jeu. Et il est toujours plus facile de trouver quand tu sais ce que tu cherches !