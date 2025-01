L'ASSE se déplace dans le Nord pour y affronter Lille. Ce match comptera pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Voici le groupe retenu par le coach stéphanois Eirik Horneland.

À l'approche du match entre le LOSC Lille et l'AS Saint-Étienne (ASSE) ce samedi 1er février 2025 à 21h05, voici un point sur le classement et la forme récente des deux équipes. Ce match s'annonce crucial pour les deux équipes : Lille cherchera à consolider sa position dans le haut du tableau, tandis que Saint-Étienne tentera de s'éloigner davantage de la zone rouge.

Classement actuel en Ligue 1

LOSC Lille : Actuellement 5e du championnat avec 32 points, le LOSC réalise une saison solide.

AS Saint-Étienne : Positionnée à la 15e place avec 18 points, l'ASSE lutte pour s'éloigner de la zone de relégation.

Les absences pour l'ASSE

Pour le match contre Lille, Saint-Étienne devra composer avec plusieurs absences, mais peut également compter sur des retours importants. Ibrahim Sissoko, auteur de trois buts cette saison, reste suspendu pour une rencontre supplémentaire, ce qui constitue un coup dur pour les Verts. De son côté, Ben Old est toujours indisponible en raison de sa blessure au genou, ce qui réduit encore les options pour Eirik Horneland, surtout dans le secteur offensif. Aimen Moueffek est toujours absent. Il a besoin probablement d'encore un peu de temps pour être en pleine possession de ses moyens.

Cependant, l'ASSE pourra compter sur le retour de Benjamin Bouchouari et Louis Mouton, qui ont purgé leur match de suspension. Ces deux joueurs apportent des solutions supplémentaires et renforceront l'équipe face à une formation lilloise toujours redoutable. Aussi, le club peut compter sur le retour d'Irvin Cardona. L'attaquant est de retour pour six mois en prêt mais pourrait voir son aventure stéphanoise être prolongée à la fin de saison. Une bonne nouvelle pour le secteur offensif de l'ASSE.

Le groupe stéphanois