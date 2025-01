Le mercato d'hiver approche de sa clôture, et l'ASSE accélère ses efforts pour peaufiner son effectif. Alors que plusieurs départs sont envisagés dans les dernières heures (Aiki, Monconduit, Briançon…), la semaine a commencé avec le retour d’Irvin Cardona. Parmi les dossiers en cours, le transfert du jeune Ayman Aiki est désormais confirmé.

Recruté en provenance de Joinville, Ayman Aiki s’est rapidement imposé sous les couleurs des Verts. Brillant lors de ses deux saisons avec les U17 et U19, il s’est distingué par son efficacité offensive, inscrivant 11 buts lors de sa dernière saison avec les U19 Nationaux. Ses performances lui ont valu une promotion anticipée, la signature d’un contrat professionnel avec l'ASSE, ainsi qu’une sélection en équipe de France pour l’Euro U17.

Fort de ces débuts prometteurs, Aiki a découvert la Ligue 2 lors de la saison 2023-2024 sous la direction de Laurent Batlles. Il a marqué les esprits dès son premier match en trouvant le chemin des filets contre Dijon. Bien qu’une période moins prolifique l’ait conduit à jouer avec la réserve, le club lui a réaffirmé sa confiance en prolongeant son contrat jusqu’en 2026.

Bastia pour 6 mois pour Aiki (ASSE)

Comme précisé par Le Progrès, ce mardi, Ayman Aiki part en prêt en Ligue 2 du côté de Bastia. Il rejoint donc un championnat qu'il avait connu lors de la saison 2022-2023 avec l'ASSE. Désireux d'obtenir du temps de jeu dans l'optique de la Coupe du Monde U20, en septembre prochain. L'occasion de poursuivre sa progression dans un environnement qui lui fera confiance. De plus, contrairement à Beershot qui voulait accueillir aussi le joueur, la pression d'un maintien sera moins forte dans l'Ile de beauté puisque le club de Frédéric Antonetti figure à une honorable 10e place actuellement en ligue 2. Il prolongera son contrat d'une saison avant d'officialiser son départ pour la Corse.

Le communiqué du club

"Un an et demi après avoir prolongé un contrat professionnel qu'il a paraphé pour la première fois en 2022, Ayman Aiki, qui compte 13 apparitions en équipe première, voit encore un peu plus loin en Vert ! L'attaquant de 19 ans, pur produit de la Génération Verte, a signé une prolongation de contrat d'un an le liant désormais à l'ASSE jusqu'en 2027.

Dans la foulée de cette prolongation de contrat, l'ASSE et le SC Bastia, actuellement dixième de Ligue 2 BKT, ont trouvé un accord pour le prêt d'Ayman Aiki. Le Vert défendra donc les couleurs du club corse jusqu'à l'issue de cette saison 2024-2025. Bonne chance Ayman !"