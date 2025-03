Présent à Saint-Étienne, Ivan Gazidis s’attaque à un dossier brûlant : éviter la dissolution des Magic Fans et Green Angels menacés. Un combat décisif pour l’identité de l'ASSE et l’ambiance du Chaudron.

Depuis son arrivée à la tête de l’AS Saint-Étienne, Ivan Gazidis n’a jamais caché son attachement à l’histoire et aux valeurs du club. Lors du communiqué de l'ASSE, il a clairement indiqué que la ferveur stéphanoise a poussé Kilmer Sports Ventures à investir dans le Forez. Ce lundi, le président des Verts a une nouvelle fois prouvé l'importance du dossier en se déplaçant personnellement dans le Forez pour gérer une situation des plus sensibles : la menace de dissolution pesant sur les Magic Fans et Green Angels.

Une démarche forte pour préserver l'âme du Chaudron

Face à la pression exercée par le ministère de l’Intérieur, déterminé à sanctionner les débordements survenus lors de la descente en Ligue 2, Gazidis entend défendre l’essence même du club : ses tribunes populaires. Car au-delà des 3 000 supporters officiellement membres des deux groupes ultras, c’est tout un stade qui pourrait pâtir de leur disparition.

En dialoguant directement avec les représentants des deux kops, le président veut montrer qu’il privilégie le dialogue plutôt que les sanctions aveugles. Un rassemblement pacifique est d’ailleurs déjà programmé avant la réception du PSG, preuve que le lien entre le club et ses fidèles reste solide, malgré les tensions.

LE CHAUDRON NE SE DISSOUT PAS.#TouchePasÀMesKops pic.twitter.com/q7nj94eOrk — Magic Fans 1991 (@MF91Officiel) March 17, 2025

Une menace qui plane sur l'ambiance et l'histoire de l'ASSE

Les Magic Fans et Green Angels, fondés respectivement en 1991 et 1992, ne sont pas de simples groupes de supporters. Ils incarnent depuis des décennies la ferveur unique de Geoffroy-Guichard, cette atmosphère incomparable qui attire chaque saison des milliers de passionnés.

Si la dissolution venait à être actée, elle laisserait un vide béant, voire inquiétant. Car la magie du Chaudron ne réside pas seulement dans les résultats sportifs, mais dans la passion transmise de génération en génération, bien au-delà des 90 minutes sur le terrain tant les actions sociales et diverses sont menées par les deux groupes.

Une décision sans précédent aux lourdes conséquences

Le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau a clairement dans le viseur les événements ayant suivi la relégation en Ligue 2. Mais les sanctions envisagées risquent d’impacter l’ensemble des Stéphanois, supporters ou non, en touchant à un pilier de leur identité. Ivan Gazidis l’a bien compris. Sa présence sur place et son implication directe témoignent d’un président pleinement conscient des enjeux, déterminé à éviter que l’histoire du club ne soit marquée par une rupture brutale avec ses propres supporters. Le combat ne fait que commencer, mais une chose est sûre : c’est tout un peuple vert qui observe avec attention la suite des discussions.

Source : Le Progrès