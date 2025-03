Les U19 de l'ASSE affrontait Air Bel ce dimanche. Ils se sont imposés 5-1. Voici les 5 réalisations stéphanoises en vidéo.

Dès le coup d’envoi sur la pelouse synthétique du Centre sportif Robert-Herbin, une seule équipe impose son rythme. Les coéquipiers du capitaine Rayan Boukadida démarrent en trombe et exercent une pression intense sur le but adverse. Helmi Ben Tiba, très en jambes, ouvre rapidement le score en envoyant une frappe puissante dans les filets malgré l’intervention du gardien (ASSE 1-0 Air-Bel, 6e). Dans la foulée, il frôle le doublé avant que la tentative de Yanis Mimoum ne frôle le poteau après une contre-attaque éclair.

Issam Cheikh manque de peu le cadre sur un centre millimétré de Fares Ben Rahem, tandis qu’Helmi Ben Tiba, insaisissable, voit son face-à-face avec le gardien tourner en faveur de ce dernier. Sous pression, les visiteurs cèdent à nouveau lorsque Sonny Yvars profite d’un dégagement du poing du gardien pour marquer de la tête dans le but vide (ASSE 2-0 Air-Bel, 20e). Juste avant la pause, Mateo Hougbo-Civier se montre vigilant et remporte son duel, préservant l’avantage des Verts.

Au retour des vestiaires, l’ASSE accélère et assomme Air-Bel en quelques minutes grâce à un doublé express d’Issam Cheikh. D’abord, il trouve le chemin des filets d’une frappe au ras du poteau (ASSE 3-0 Air-Bel, 47e), puis il remporte un duel après un bon ballon en profondeur (ASSE 4-0 Air-Bel, 49e). Air-Bel se complique encore la tâche avec l’expulsion d’El Fayed Mnemoi, dernier défenseur fautif sur une action décisive. En supériorité numérique, les Stéphanois enfoncent le clou grâce à leur capitaine Rayan Boukadida, qui catapulte une tête puissante sur coup franc (ASSE 5-0 Air-Bel, 68e).

Les visiteurs parviennent tout de même à sauver l’honneur sur une frappe lointaine qui lobe Mateo Hougbo-Civier (ASSE 5-1 Air-Bel, 75e). Mais les Verts gèrent sereinement la fin de match et empochent trois points précieux, se repositionnant dans la course aux play-offs, d’autant plus que leurs rivaux directs, Toulouse et Marseille, concèdent le nul respectivement face à Ghisonaccia (0-0) et Rovenain (2-2).

La réaction de Fred Dugand (coach de l'ASSE)

« On a fait une bonne première mi-temps, les joueurs ont respecté le plan de jeu, ont été sérieux, avec la maitrise technique et de la réflexion dans le jeu. C’était très bien. On se replace à un point des play-offs. Le déplacement à Montpellier de la semaine prochaine sera un vrai match capital pour se positionner dans le haut de tableau. Toutes les récentes victoires donnent une importance particulière au prochain match. C’est ce qui est intéressant pour les jeunes, de faire des matchs avec enjeux.»