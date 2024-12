L’ASSE va disputer son dernier match de l’année 2024 ce dimanche après-midi. Après avoir été battus 2-0 par l’OM dans le Chaudron il y a 2 semaines, les Verts retrouvent les Phocéens. Cette fois, c’est pour le compte des 32ᵉ de finale de la Coupe de France. Voici la composition que Laurent Huard devrait choisir pour cette affiche.

Saint-Étienne a nommé son nouvel entraîneur ce vendredi, en la personne d’Eirik Horneland. Le Norvégien remplace Olivier Dall’Oglio, débarqué il y a 1 semaine. Laurent Huard assure l’intérim jusqu’à ce dimanche avant de laisser la place à l’ancien coach de Brann. Le directeur du centre de formation aura donc pour mission d’emmener l’ASSE vers les 16ᵉ de finale.

L’effectif de l’ASSE encore plus amoindri

L’ASSE a vu son infirmerie se remplir davantage avant ce dernier match de l’année. Thomas Monconduit poursuit sa phase de reprise et n’est pas disponible. Ben Old reste forfait pour de nombreux mois, tandis qu'Yvann Maçon poursuit ses soins au genou. Mickaël Nadé et Augustine Boakye se rapprochent d’un retour à la compétition, mais les 2 joueurs sont trop justes pour cette rencontre.

Le retour d’Aïmen Moueffek est également espéré pour la rencontre face à Reims. Laurent Huard a annoncé hier les blessures de Mathis Amougou et Léo Pétrot. Les 2 joueurs formés au club ont été victimes de lésions face à Toulouse. Le directeur du centre de formation pourra tout de même compter sur 2 retours. Anthony Briançon est enfin apte à reprendre la compétition, et Mathieu Cafaro est aussi de retour après 2 matchs de suspension.

L’ASSE change de gardien

Pour la première fois de la saison, Gautier Larsonneur ne prendra pas place dans les buts stéphanois. Laurent Huard va titulariser Brice Maubleu cet après-midi. L’ancien gardien de Grenoble va connaître sa première sous le maillot de l’ASSE. La rotation pour ce match de Coupe de France était envisagée depuis plusieurs semaines au sein du club.

Brice Maubleu devrait être épaulé par une défense à 4. Olivier Dall’Oglio avait changé de système pour ses 2 derniers matchs sur le banc stéphanois, avec 5 défenseurs. Laurent Huard devrait revenir à la paire Dylan Batubinsika - Yunis Abdelhamid en défense centrale. Du côté des latéraux, Dennis Appiah et Pierre Cornud devraient être titularisés.

Un trio qui ne bouge pas au milieu

Laurent Huard est privé de certains éléments au milieu de terrain pour affronter l’OM. Pierre Ekwah ne devrait pas quitter le XI stéphanois. L’ancien Canari devrait débuter pour la 13ᵉ fois consécutive depuis son arrivée à l’ASSE cet été.

Le milieu prêté par Sunderland devrait être accompagné par le duo Benjamin Bouchouari - Louis Mouton. Une habitude dans l’entrejeu stéphanois depuis 2 mois désormais. Le trio est systématiquement aligné depuis le déplacement à Angers, fin octobre dernier.

Du changement dans le trio offensif

Depuis 2 matchs, le duo Stassin - Davitashvili compose l’attaque des Verts. Pour ce match de Coupe de France, Laurent Huard devrait revenir à un trio offensif. Sur le côté gauche, Zuriko Davitashvili devrait une nouvelle fois débuter. Du côté de l’aile droite, Mathieu Cafaro devrait faire son retour dans le XI. L’ancien Rémois vient de purger 2 matchs de suspension et est à nouveau disponible.

Enfin, à la pointe de l’attaque, Lucas Stassin a enfin débloqué son compteur à Toulouse, il y a 10 jours. L’attaquant belge a marqué son premier but à l’ASSE après 3 mois et demi dans le Forez. Il ne devrait cependant pas débuter cet après-midi face à l’OM. Laurent Huard devrait opter pour Ibrahim Sissoko à la pointe de l’attaque stéphanoise.