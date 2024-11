L'Équipe de France U20 participera à deux rencontres amicales en Espagne entre le 14 et le 18 novembre, face au Danemark et aux États-Unis. Pour cette occasion, vingt-cinq joueurs ont été convoqués. Parmi eux, Ayman Aiki, joueur de l’AS Saint-Étienne, figure régulièrement dans cette sélection équipe de France. Auteur d’un but avec la réserve stéphanoise ce week-end contre Seyssinet, il poursuit sa dynamique en rejoignant ce rassemblement.

Un nul pour commencer

L’équipe nationale U20 a terminé sur un match nul (1-1) face au Danemark lors de la première de deux rencontres amicales internationales, ce samedi 16 novembre au Banus Football Center à Marbella, en Espagne. Un match durant lequel, le jeune stéphanois Ayman Aiki s'est mué en passeur décisif pour son ancien coéquipier à Joinville : Jérémie Jacquet. Ce résultat prolonge ainsi son invincibilité à cinq matches de préparation pour la Coupe du monde U20 2025, avec un bilan de quatre victoires précédentes. La sélection jouera son deuxième match du mois ce lundi 18 novembre, au même lieu, contre les États-Unis à 17h00.

Nouvel échec pour l'équipe de France

Les Bleuets U20 terminent 2024 par une défaite face aux États-Unis

Pour leur dernier match de l’année 2024, les U20 français se sont inclinés face aux États-Unis (1-2) ce lundi 18 novembre à Marbella. Une rencontre en demi-teinte pour les jeunes tricolores, qui n’ont pas réussi à inverser la tendance après une seconde période plus effacée.

La première mi-temps, riche en intensité, avait pourtant offert de belles promesses. Les deux équipes se rendaient coup pour coup, et les Bleuets montraient un visage offensif intéressant. Mais après une occasion manquée par Cremaschi, les Américains sont montés en puissance au fil de la rencontre. Profitant de la baisse de régime des Français après la pause, les joueurs en blanc ont peu à peu imposé leur rythme.

Le tournant du match est intervenu à la 75e minute, lorsque Taha Habroune a trouvé le chemin des filets à la suite d’une action bien construite, redonnant l’avantage aux États-Unis (1-2). Cueillis à froid, les Bleuets, emmenés par leur capitaine Jérémy Jacquet, n’ont pas trouvé les ressources pour revenir dans le match. Les dernières minutes n’ont pas suffi pour relancer la machine, malgré l’entrée tardive d’Ayman Aiki.

Ce revers vient clore une année 2024 mitigée pour la sélection U20, qui devra tirer les enseignements de cette rencontre pour aborder ses prochains défis avec plus de constance.