L’ASSE entend prolonger sa belle dynamique amorcée en ce début d’année 2025. Les joueurs du nouvel entraîneur, Eirik Horneland, se rendent dans la capitale pour défier le PSG. Pour cette rencontre, le technicien norvégien dévoile les disponibilités, avec un groupe qui devrait retrouver progressivement ses cadres.

Le groupe n’a pas encore retrouvé sa pleine capacité, comme en témoignent les nombreuses absences lors du match contre Reims. Cependant, Eirik Horneland a bénéficié de quelques renforts pour cette rencontre. Aimen Moueffek, Augustine Boakye, Léo Petrot et Mickaël Nade, de retour après plusieurs semaines d’absence pour blessure, ont pu participer au match. Boakye et Nade se sont d’ailleurs illustrés par une passe décisive et un doublé.

Des incertitudes levées et des absences confirmées à l'ASSE !

Malgré ces retours, l’entraîneur stéphanois a dû faire sans Mathis Amougou, touché au mollet mais bien de retour à l'entraînement cette semaine. Aussi, Zuriko Davitashvili, forfait de dernière minute en raison d’une maladie contre Reims, a fait la semaine d'entraînement normalement. Bonne nouvelle : les deux joueurs sont disponibles pour le déplacement à Paris.

Yunis Abdelhamid, suspendu lors de la rencontre face à Reims, est à nouveau opérationnel. Après avoir maintenu sa condition physique en jouant avec l’équipe réserve contre le FBBP01 (0-0), il postule pour une place dans le groupe.

En revanche, Ibrahima Wadji reste indisponible en raison d’une blessure persistante. Tout comme Thomas Monconduit qui n'a pas disputé la moindre minute de jeu en ligue 1 cette saison. Ibrahim Sissoko, toujours suspendu, devra encore purger quatre matchs avant de revenir. Yvann Maçon, pour sa part, est encore trop juste pour reprendre la compétition. Enfin, Ben Old poursuit sa rééducation en Nouvelle-Zélande après une grave blessure au genou qui a nécessité une intervention chirurgicale.

Le coach stéphanois s'est exprimé sur l'état des troupes. Voici ses mots : "Ibrahima Wadji, Thomas Monconduit et Ayman Aiki sont forfaits pour cette rencontre. Aïmen Moueffek ne sera certainement pas du déplacement aussi, il a été malade cette semaine.