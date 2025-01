DAZN et la LFP ne cessent d’évoluer, que ce soit au niveau de leurs offres ou des horaires des rencontres. L’objectif est de proposer aux téléspectateurs une expérience toujours plus satisfaisante. En effet, on observe depuis plusieurs semaines que la chaîne britannique tente de séduire ses abonnés en leur proposant des formats de présentation et de couverture des matchs bien plus qualitatifs. Un nouveau changement d’horaire vient confirmer cette tendance.

Si André Gide affirmait que « L'intelligence, c'est la faculté d'adaptation », DAZN semble s'en être largement inspiré pour tenter d'améliorer la qualité de ses retransmissions. Depuis le début de la saison, la plateforme britannique est sous le feu des critiques en raison de la qualité médiocre de ses diffusions. Entre des tarifs jugés dissuasifs et des problèmes techniques récurrents, DAZN tente aujourd'hui de redresser la barre et de répondre aux attentes des abonnés.

DAZN poursuit sa campagne de séduction

Après avoir obtenu le décalage de 15 minutes des matchs du dimanche à 17h00, la chaîne a cette fois décidé d'agir sur les horaires des rencontres du vendredi et du samedi. À partir de la 17e journée de Ligue 1, qui débute ce soir, les matchs du vendredi soir programmés à 21h00 débuteront à 21h05 lorsqu'une autre rencontre est prévue à 19h00. En revanche, si une seule rencontre est au programme le vendredi, l'horaire restera fixé à 20h45. Même logique pour le samedi soir : les matchs initialement prévus à 21h00 commenceront désormais à 21h05.

L'objectif est double : améliorer la couverture des avant-matchs et, surtout, éviter aux abonnés de manquer le début de la rencontre suivante lorsque plusieurs matchs s'enchaînent. Une mesure qui vise à atténuer les frustrations des utilisateurs et à renforcer l'expérience proposée par la plateforme. De son côté, la LFP explique, via un communiqué paru hier, que ces changements sont mis en place "pour permettre une meilleure éditorialisation des avant-matchs".

La programmation type d'une journée de Ligue 1 en début de saison Vendredi (DAZN)

1 match à 20h45 Samedi

beIN Sports : 1 match à 17h

DAZN : 1 match à 19h

DAZN : 1 match à 21h Dimanche (DAZN)

1 match à 15h

3 matches à 17h

1 match à 20h45