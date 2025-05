Après six mois dans le Forez, Eirik Horneland n'a su éviter la relégation de l'ASSE en Ligue 2. L'entraîneur norvégien restera toutefois l'entraineur des Verts et compte bien mener à bien le projet pour lequel il a été recruté par les dirigeants de l'AS Saint-Etienne. Il s'est exprimé dans le podcast Fotballpodden du média norvégien vg.no. Extraits.

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Je pense que les propriétaires de l'ASSE, avec qui nous sommes très proches au quotidien, sont très satisfaits du travail que nous avons accompli jusqu'à présent. Ils voient l'avenir avec nous. Je pense que beaucoup de gens pensent qu'une relégation est un gros problème. C'est normal. Mais les conditions étaient difficiles, et cela n'a jamais été caché par ceux qui nous ont embauchés quand nous sommes arrivés ici. On savait que ça serait difficile, mais je pense qu’ils voient un développement clair qui leur plaît, qui leur permet de prospérer et sur lequel ils continueront de s’appuyer."

Construire une équipe à l'image de l'ASSE

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Quand nous sommes arrivés ici, nous étions déterminés à créer une équipe de football qui puisse refléter le stade. Dans le stade, il y a un enthousiasme extrême, une énergie extrême et une passion énorme. L'équipe doit alors jouer ce type de football. L’ambition est de ramener l'ASSE en Europe. Ce genre de club avec ces supporters devrait avoir sa place en Europe."

Un nouvel adjoint en renfort pour Horneland ?

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Je parle encore beaucoup à Erik Huseklepp (son ancien adjoint à Brann). Je l'apprécie vraiment beaucoup. Il me donne de bons conseils. Le jour où cela nous conviendra à tous les deux, je pense que nous travaillerons à nouveau ensemble. J’en suis même certain".

Pou rappel, Eirik Horneland a conservé le staff d'Olivier Dall'Oglio à son arrivée, mais a rapatrié deux de ses fidèles : Hassan El-Fakiri et Andrea Loberto. Jamais deux sans trois ?