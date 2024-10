ASSE - La grande découverte d'Olivier Dall'Oglio !

L'ASSE aurait-elle trouvé son équipe-type ?

Après avoir longtemps tergiversé et dû composer avec un effectif non-complet, Olivier Dall'Oglio peut désormais composer avec davantage de joueurs bien que l'infirmerie soit encore remplie (Briançon, Monconduit, Wadji, Maçon, Cornud...). Depuis la précédente trêve internationale, l'équipe a que très peu changé. Cinq joueurs ont disputé l'intégralité des quatre matchs joués (360 minutes) : Larsonneur, Batubinsika, Davitashvili, Appiah et Ekwah. Au milieu de terrain, Dall'Oglio a également fait la part belle à Aïmen Moueffek et Mathis Amougou qui semblent, avec Pierre Ekwah, former un milieu de terrain plutôt solide et qui commence à trouver des automatismes.

Deux changements majeurs ont eu lieu durant cette dernière phase de matchs : d'un côté la mise sur le banc du capitaine Yunis Abdelhamid après le naufrage niçois et le retour de Mickaël Nadé au côté de Dylan Batubinsika en défense centrale. De l'autre côté, le retour en grâce d'Ibrahim Sissoko, un temps remplacé dans le XI de départ par Lucas Stassin (contre Lille et Nice).

Sur les ailes, Ben Old et Zuriko Davitashvili semblent s'imposer, au dépend de Mathieu Cafaro. Leur très solide et remarquée prestation samedi contre Auxerre donne raison à leur entraîneur. Derrière eux sur le terrain, Léo Pétrot et Dennis Appiah, qui ont pu être considérés comme remplaçants au début de saison, sont de retour sur le pré du fait des blessures d'Yvann Maçon et Pierre Cornud.

Deux joueurs ont disputé l'intégralité des minutes jouées par l'ASSE cette saison (540 minutes) : Gautier Larsonneur et Dylan Batubinsika.

Pourcentage de minutes jouées entre la J1 et la J3

Larsonneur : 100%

Batubinsika : 100%

Abdelhamid : 100%

Amougou : 98,1%

Sissoko : 94,1%

Cafaro : 91,9%

Davitashvili : 89,6%

Old : 56,7%

Tardieu : 55,2%

Maçon : 55,2%

Nzuzi : 50%

Pourcentage de minutes jouées entre la J4 et la J7

Larsonneur : 100% (=)

Batubinsika : 100% (=)

Davitashvili : 100% (+10,4%)

Appiah : 100% (+71,5%)

Ekwah : 100% (+100%)

Moueffek : 77,5% (+65,6%)

Amougou : 76,9% (-21,2%)

Nadé : 65,6% (+65,6%)

Pétrot : 64,7% (+62,5%)

Old : 60,8% (+4,2%)

Sissoko : 58,6% (-35,5%)

Abdelhamid : 50% (-50%)

Cafaro : 48,1% (-43,8%)

Stassin : 42,2% (+42,2%)