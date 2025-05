Reléguée en Ligue 2, l’ASSE va devoir reconstruire une équipe compétitive. Le poste d’arrière droit, en souffrance cette saison, pourrait connaître du renfort dès cet été. Cinq profils ont retenu notre attention, chacun avec des arguments solides pour s’imposer dans l’antichambre de l’élite. Des idées de recrutement.

Marvin Senaya : Un joueur à relancer ?

Encore jeune (23 ans), Marvin Senaya a connu une saison en dents de scie à Strasbourg, entre banc et infirmerie. Prêté l’an dernier à Rodez, il avait alors séduit par sa vivacité et sa capacité à percuter. Il reste sous contrat en Alsace, mais pourrait être tenté par un challenge de relance dans un club mythique comme Saint-Étienne. Très offensif, Senaya peut occuper un rôle de piston droit et offrir des solutions dans le camp adverse. C’est un pari à fort potentiel même s'il soigne actuellement une blessure à la malléole qui lui a empêcher de finir la saison à Lausanne Sport où il était en prêt depuis janvier 2025.

28 janvier 2001

1.8 million d'euros selon Transfermarkt

Fin de contrat en juin 2027

Brandon Soppy : un nom ronflant, une vraie valeur ajoutée

Passé par Rennes, Udinese, Schalke et aujourd’hui l’Atalanta, Brandon Soppy a vu sa progression freinée en Serie A. Mais son vécu à haut niveau, sa formation à la française et sa vitesse font de lui un profil séduisant. Très explosif, il est capable de dynamiter un côté en phase offensive. Sa venue serait un coup fort pour la Ligue 2 et permettrait à l’ASSE de disposer d’un joueur au-dessus de la moyenne à ce niveau. Il a eu très peu de temps de jeu ces dernières saisons et cherche un projet pour se relancer. Gêné par de nombreuses blessures, il faudra qu'il se remette physiquement pour apporter sa pierre à l'édifice.

21 février 2002

1.5 million d'euros selon Transfermarkt

Fin de contrat juin 2026

Thibaut Vargas : un piston moderne et percutant

L’ex-Nîmois Thibault Vargas a réalisé une saison intéressante à Laval malgré une équipe en difficulté. Rapide, dynamique et bon centreur, il dispose d’un vrai volume de jeu. Avec 4 passes décisives et de nombreuses montées tranchantes, il peut dynamiser le couloir droit de l’ASSE. À 24 ans, il combine jeunesse et expérience du championnat. Son profil correspond parfaitement à un jeu de transition rapide, très utile en Ligue 2 où les espaces se créent souvent sur les côtés.

22 mai 2000

1 million selon trasnfermarkt

Fin de contrat en juin 2026

Paul Joly : un latéral polyvalent et discipliné

Sous contrat avec l’AJ Auxerre, Paul Joly a démontré sa polyvalence cette saison en jouant latéral droit, mais aussi axe droit d’une défense à trois. À 24 ans, il a disputé plus de 30 matchs et s’est montré fiable dans les tâches défensives. Il possède une bonne lecture du jeu et de solides bases athlétiques. Pour l’ASSE, il pourrait être un profil très utile dans une rotation défensive ou un schéma hybride. Sa capacité d’adaptation est un vrai atout.

7 juin 2000

2 millions selon Transfermarkt

Fin de contrat en juin 2027

Tom Meynadier : profil rugueux et aguerri

À 25 ans, Tom Meynadier incarne le latéral typique de Ligue 2 : robuste, travailleur et expérimenté. Issu de Roannais foot 42, il s’est affirmé cette saison à Bastia avec une belle régularité (28 matchs, 3 passes décisives). Très solide dans les duels et souvent bien placé défensivement, Meynadier a aussi la capacité de se projeter dans son couloir avec un bon pied droit. Dans une défense stéphanoise souvent mise sous pression, son abattage et sa fiabilité pourraient vite faire la différence.

Saint-Étienne devra recruter intelligemment pour relever le défi de la remontée. Au poste d’arrière droit, les profils ne manquent pas : entre valeurs sûres (Meynadier, Vargas), paris techniques ou ambitions élevées, l’ASSE a plusieurs cartes à jouer. Reste à choisir la bonne… avec lucidité et ambition.