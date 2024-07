Ce samedi à 16h30, l’ASSE va disputer son second match amical. Cette fois, ce sera contre une équipe espagnole, Villarreal. La rencontre va permettre à Olivier Dall’Oglio de donner encore du temps de jeu à la plupart de ces joueurs et ses nouvelles recrues ? Une rencontre qu’il sera possible de suivre gratuitement.

Un second match pour voir les nouvelles recrues

Le dernier match des Verts face à Clermont a été suivi par plusieurs milliers de supporters en plus des 2 500 déjà présents au stade. Une première rencontre qui se sera soldée par un match nul 1-1, avec une première réalisation signée Louis Mouton ! Le but de ses matchs amicaux est de se tester, faire tourner et donner un maximum de temps de jeu à chacun pour peaufiner la préparation physique. Dans ce cadre, Olivier Dall’Oglio a fait tourner son effectif avec deux compositions totalement différentes, excepté le gardien Etienne Green.

Plusieurs joueurs ont manqué à l’appel, comme l’a précisé le coach stéphanois en fin de rencontre : » Aïmen Moueffek s’est blessé en haut de la cuisse et Gautier Larsonneur a été protégé sur ce match. Augustine Boakye et Ben Old seront peut-être aptes pour disputer le prochain ! « . Viennent aussi s’ajouter

Briançon

Bouchouari (JO)

Bentayg

Tardieu (Pas de prise de risque)

Pétrot (Pas de prise de risque)

Davitashvili (Retour cette semaine

ASSE Villarreal sur YouTube

Cette rencontre sera alors l’occasion de voir Ben Old et Augustine Boakye évoluait pour la première fois sous le maillot Vert. L’ASSE aura fort à faire face au vainqueur de la Ligue Europa 2021. Le match se disputera au Stade Stade Joseph-Moynat de Thonon-les-Bains. Il est possible de réserver ses places en ligne en cliquant juste ici .

Pour ce qu’il en est de la diffusion, ce sera comme face à Clermont. Lors du premier match de l’ASSE, c’est le club de Ligue 2 qui diffusait la rencontre sur sa chaîne YouTube. Cette fois-ci, ce sera le pensionnaire de Liga.

Le programme de la semaine Stéphanoise

Lundi 22 juillet

Repos

Mardi 23 juillet

Entraînement des pros le matin et l’après-midi à huis clos

ASSE.fr : Les photos des séances d’entraînement

Mercredi 24 juillet

Entraînement des pros le matin à huis clos et l’après-midi ouvert au public (16h)

Jeudi 25 juillet

Entraînement des pros le matin ouvert au public (10h)

Vendredi 26 juillet

Entraînement des pros le matin ouvert au public (10h)

Samedi 27 juillet

L1, Match de préparation : ASSE – Villarreal au Stade Joseph-Moynat (16h30)

À suivre en live tweet et en direct vidéo sur les canaux de Villarreal

ASSE.fr : Le compte-rendu de la rencontre et la réaction du coach

N3, match de préparation : ASSE – FC Sochaux Montbéliard au Stade de Beaulon (17h)

Dimanche 28 juillet

Repos