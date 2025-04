À l'issue de la rencontre entre l'ASSE et Brest (3-3), Eirik Horneland (ASSE) et Eric Roy (Brest) se sont exprimés au micro de DAZN afin de partager leurs impressions suite au match nul entre les Stéphanois et les Brestois !

Eric Roy (Entraîneur de Brest) : "Il n’y a pas mille analyses à faire. On voulait gagner ce match, on y a cru jusqu’au bout, même dans les arrêts de jeu. Certains voulaient continuer à pousser, d’autres pensaient qu’il valait mieux temporiser, laisser passer l’orage. Mais ce qui m’agace surtout, c’est le carton jaune ridicule qu’on prend. Il faut arrêter avec ça. C’était un bon match, dans un super stade, avec une superbe ambiance… Tout était réuni pour faire un beau spectacle. Et au final, on leur offre le point du nul.

Pour Saint-Étienne comme pour nous, c’est compliqué. Si tu dois marquer quatre buts pour gagner un match, c’est qu’il y a un vrai problème. Et c’est valable pour nous également. Franchement, on avait tout pour repartir avec la victoire ce soir. Mais on n’a pas été assez rigoureux, pas assez bons dans les duels, ni dans l’agressivité positive. On a été dominés dans le jeu aérien, dans les deuxièmes ballons… alors que c’est normalement un de nos points forts."

Eric Roy (Brest) : "On n’a pas su fermer le match"

"Concernant Ludovic Ajorque, à un moment donné, il faut arrêter de se plaindre. Il mesure 1m96, il pèse 95 kg. S’il se fait bouger, c’est à lui aussi de réfléchir à ce qu’il doit faire. Cela dit, il a fait un gros match et inscrit deux buts. Ça fait plaisir car il n’est pas toujours récompensé. Mais il faut aussi faire preuve de responsabilité. Si on veut aller chercher quelque chose cette saison, on ne peut pas se contenter d’enchaîner sans envie. Sinon, on terminera en roue libre.

Ce soir, on avait les cartes en main. Comme je l’ai dit à la mi-temps : c’était un match très ouvert, et on sait que Saint-Étienne a besoin d’ouvrir le jeu, de s’appuyer sur son public. On n’a pas su refermer le match, poser le tempo, calmer les choses. C’est notre faute. On ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes.

Dans l’engagement, je nous ai trouvés en dessous. Et pourtant, c’est une des qualités de cette équipe. Ce soir, ils en voulaient plus que nous. Et c’est assez logique qu’ils aient obtenu ce point. Bien sûr qu’on a eu des occasions, mais sur ce match, il ne te sourit pas parce que tu n’en veux pas assez, parce que tu es dominé dans l’intensité et la volonté.

La sortie de Ludo (Ajorque), c’est un vrai coup dur. Il a pris une grosse entaille, quatre points de suture. Nadé ne le fait pas exprès, c’est clair. Mais son absence nous a fait mal dans les dernières minutes, surtout défensivement et sur les coups de pied arrêtés. Il était en pleine confiance, il aurait peut-être pu faire pencher la balance en notre faveur.

L’ambition, c’était de repartir avec trois points. Et ce soir, il t’en manque deux. Alors peut-être qu’on ne les mérite pas, tout simplement. Peut-être qu’on n’a pas encore les moyens d’aller chercher quelque chose de plus. On verra dans les prochains matchs. Mais il faudra montrer autre chose."

Eirik Horneland (ASSE) : "Jouer à l'ASSE demande de la personnalité"

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "C’était un match difficile. On a concédé un but très rapidement, et c’est toujours compliqué à gérer émotionnellement et psychologiquement, surtout quand on est en bas de tableau. On a réussi à revenir au score, mais on a concédé à chaque fois juste après. C’est ça, être une équipe qui lutte pour le maintien : il y a souvent des buts étranges, parfois contre le cours du jeu. Mais on continue à nous battre.

En seconde période, on a joué un bien meilleur football, ce qui nous a permis d’égaliser à 3-3. On s’est battus jusqu’au bout pour aller chercher le 4-3, mais ça n’a pas suffi. Ce championnat est vraiment difficile, surtout pour une équipe comme la nôtre. On donne tout ce qu’on a."

Eirik Horneland (ASSE) : "Cette deuxième mi-temps doit nous servir de référence"

"Cette deuxième mi-temps doit nous servir de référence et nous redonner confiance. En première période, on manquait de repères, on avait du mal à entrer dans le rythme du match. Brest, c’est une très bonne équipe, bien entraînée, bien construite. Nous, on essaie de bâtir quelque chose de solide ici, avec l’AS Saint-Étienne. Ce n’est jamais facile de jouer ici. Il y a une grande histoire derrière ce club. Il faut de la personnalité pour porter ce maillot de l'ASSE, il faut du caractère. Construire un collectif solide, ça demande du travail et beaucoup d’investissement.

Dans une telle situation, il faut apprendre à gérer la pression, à l’embrasser même. Jouer à Geoffroy-Guichard, c’est être exposé, mais aussi être porté. On doit livrer des prestations de haut niveau pendant 90 minutes, car c’est ce que le public et le club attendent.

Aujourd’hui encore, on a mal démarré. On a trop de moments où on déconnecte, où l’on n’est plus dans notre projet de jeu. Il faut qu’on se batte pour avoir plus de continuité, de meilleures séquences de jeu. On doit construire un style, une identité claire, et la tenir sur toute la durée d’un match."