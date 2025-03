L'attaquant malien Ibrahim Sissoko n'était pas du voyage avec l'ASSE pour la réception de Nice (défaite 1-3). Une absence qui soulève des questions alors que le joueur n'a disputé que cinq minutes sous les ordres d'Eirik Horneland depuis l'arrivée du technicien norvégien. Blacklisté ?

Une mise à l'écart prolongée

Depuis le 22 décembre 2024, Ibrahim Sissoko n'a quasiment plus foulé les pelouses en match officiel, la faute à une suspension qui l'a tenu à l'écart du groupe professionnel (5 matchs). Pourtant, même après avoir purgé sa sanction, l'attaquant de 29 ans peine à retrouver sa place dans la rotation. Depuis l'arrivée d'Eirik Horneland sur le banc des Verts, il n'a joué que cinq minutes, laissant planer le doute sur son avenir à l'ASSE.

Horneland justifie son choix

Interrogé sur l'absence de Sissoko du groupe pour affronter Nice, Horneland a expliqué sa décision de façon claire en conférence de presse après la rencontre de ce samedi : "Depuis le 22 décembre, Ibrahim Sissoko a été suspendu. Il n'a pas pu avoir des minutes de jeu. Il va recommencer à reprendre la compétition avec l'équipe réserve pour retrouver sa condition. Sur la ligne offensive, on a fait le choix de s'appuyer sur Lucas Stassin et Djylian Nguessan."

Une justification qui laisse entendre que le coach norvégien ne compte pas sur lui à court terme et privilégie des profils plus jeunes et dynamiques. Un argument qui entre dans la logique du projet Kilmer et qui tend à durer ?

Un avenir bouché à l'ASSE ?

Arrivé à l'été 2023 en provenance de Sochaux, Sissoko était censé apporter son expérience et son impact physique à l'attaque stéphanoise. Sous les ordres d'Olivier Dall'Oglio, l'attaquant malien bénéficiait de la confiance du coach et avait même inscrit 3 buts en 15 rencontres. Mais avec seulement 3 buts en 21 matchs cette saison, son rendement n'a pas répondu aux attentes.

Son absence du groupe interpelle d'autant plus que l'ASSE peine à se créer des occasions et manque d'efficacité offensive. Sissoko offre pourtant un profil différent, plus puissant, capable de peser sur les défenses adverses et de couper les centres offensifs. Son but contre Strasbourg en est une illustration parfaite, où sa présence physique avait fait la différence.

Désormais relégué dans la hiérarchie à une saison de la fin de son contrat (il est sous contrat jusqu'en juin 2026), son avenir chez les Verts semble plus incertain que jamais. Avec la confiance accordée à Stassin et Nguessan, il paraît difficile d'imaginer un retour en grâce de Sissoko à court terme. Un départ cet été semble de plus en plus probable, à moins d'un retournement de situation spectaculaire.