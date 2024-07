La préparation estivale s’accélère pour les clubs de Ligue 1. Une majorité de clubs de l’élite, excepté le PSG, ont débuté leur séquence de matchs amicaux. De nombreux matchs se tiennent cette semaine et beaucoup d’équipes ont décidé d’affronter des équipes étrangères.

Un mercredi franco-allemand pour les clubs de Ligue 1

Ce mercredi, cinq équipes sont sur le pont. Brest et Le Havre ont décidé de faire monter leur préparation crescendo et affrontent donc des équipes de Ligue 2, respectivement Laval et Clermont. L’Olympique de Marseille, lui, poursuit sa préparation locale, et après avoir affronté Nîmes (National, défaite 0/2), se frottera au SC Toulon (N2).

Enfin, Lille et Lyon, qui seront européens cette saison, se tournent vers l’Allemagne avec des rencontres face à Wolfsburg et St. Pauli.

Mercredi 24 juillet : Brest – Stade Lavallois (L2)

Mercredi 24 juillet : Le Havre – Clermont Foot 63 (L2)

Mercredi 24 juillet : Lille – Wolfsburg (ALL)

Mercredi 24 juillet : Lyon – FC St.Pauli (ALL)

Mercredi 24 juillet : Marseille – SC Toulon (N2)

Samedi : Un tour d’Europe en une journée

Samedi, la première confrontation directe entre équipes de Ligue 1 se tiendra, le « derby de l’Ouest », comme les acteurs locaux la surnomme. Angers et Rennes s’affronteront en effet.

Auxerre, Le Havre, Marseille et Nantes, eux, ont décidé de se frotter à des équipes issues de l’échelon inférieur (Ligue 2), respectivement face à Grenoble, Caen, Pau et Dunkerque.

Enfin, Lens, Montpellier, Saint-Etienne et Strasbourg s’opposeront à des équipes étrangères, néerlandaise, anglaise, espagnole et allemande : FC Utrecht, Southampton, Villareal et Karlsruher.

Samedi 27 juillet : Angers – Rennes

Samedi 27 juillet : Auxerre – Grenoble Foot 38 (L2)

Samedi 27 juillet : Le Havre – SM Caen (L2)

Samedi 27 juillet : Lens – FC Utrecht (P-B)

Samedi 27 juillet : Marseille – Pau (L2)

Samedi 27 juillet : Montpellier – Southampton FC (ANG)

Samedi 27 juillet : Nantes – USL Dunkerque (L2)

Samedi 27 juillet : ASSE – Villareal (ESP)

Samedi 27 juillet : Strasbourg – Karlsruher SC (ALL)

Initialement, le Toulouse FC devait affronter la Real Sociedad ce samedi 27 juillet, mais le club espagnol a finalement annulé la rencontre.