L’ASSE sort d’un match malheureux face à l’OGC Nice (0-8). Afin de repartir de l’avant et retrouver de la confiance et surtout de l’entrain, Dall’Oglio va secouer ses troupes et procéder à plusieurs changements. L’un d’entre eux pourrait être une belle surprise. Explications.

Alors que la continuité semblait logique après le match victorieux contre le LOSC, de nombreuses questions sont à venir pour le match à venir contre Nantes. Qui remplacera Pierre Cornud ? Olivier Dall’Oglio va-t-il changer de système de jeu ? Certains joueurs vont-ils sortir du bois ?

Remobilisation générale à l’ASSE

La gifle reçue à l’Allianz Riviera ce vendredi à secouer toute une équipe, staff compris. Afin de se remobiliser et de retrouver du punch dans cette période difficile, Olivier Dall’Oglio multiplie les entretiens avec joueurs, supporters mais aussi les vidéos afin de rebondir. Une volonté d’inverser la tendance et de ne pas s’enfermer dans une spirale négative qui sera difficile à gérer pour ce groupe composé de plusieurs jeunes joueurs.

Les supporters se sont montrés conciliants avec les joueurs en montrant leur soutien malgré les difficultés mais surtout en affirmant qu’il avait conscience de la difficulté à venir de cette saison. Un rappel des valeurs et de l’état d’esprit à afficher à tout de même été fait, un échange très apprécié par Olivier Dall’Oglio qui compte bien s’appuyer sur le peuple vert comme lors de la montée la saison dernière. Il sait combien cela peut devenir un atout supplémentaire et permettre à ses joueurs de soulever des montagnes.

Qui sera la surprise du chef ?

Après une préparation mitigée, l’ailier ghanéen avait réalisé deux entrées intéressantes contre Monaco puis Le Havre. Deux entrées qui, selon nos informations, auraient dû lui ouvrir les portes d’une première titularisation contre le stade brestois. Malheureusement, l’ancien joueur de Wolsberger s’est blessé la veille du départ en Bretagne et a donc dû laisser sa place au jeune Ayman Aiki.

Alors qu’il s’était entraîné la semaine dernière avec le groupe, il a été préservé durant le week-end. Il n’est même pas apparu avec le groupe réserve. Il sera assurément du voyage contre Nantes, de quoi s’offrir sa première titularisation en ligue 1 ? La possibilité existe. Aussi, la possibilité de voir Mickaël Nadé commencer pour la première fois cette saison prend de l’ampleur. Enfin, Léo Petrot pourrait connaitre sa première titularisation en ligue 1 sous le maillot vert avec la blessure de Pierre Cornud !

D’autant que le staff stéphanois compte bien surprendre Antoine Kombouare et sa bande. L’objectif est de faire tourner le compteur points avant une réception de l’AJ Auxerre qui s’annonce très importante. En effet, juste avant la trêve internationale, les Verts recevront un autre promu qui peine en ce début de saison. Avec le retour de ses deux poumons, l’ASSE sera inspirée de prendre des points lors des deux matchs à venir. Des oppositions qui semblent être davantage « à sa portée ».